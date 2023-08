Pep Guardiola želi v Savdski Arabiji zaokrožiti Cityjevo zbirko lovorik

Španski nogometni trener Pep Guardiola se je v sredo z Manchester Cityjem v Pireju veselil zmage v evropskem superpokalu po streljanju enajstmetrovk proti španski Sevilli s 5:4 (1:1, 0:1). Letos želi v klub pripeljati še edino manjkajoči klubsko lovoriko

– pokal za osvojeno klubsko SP, poročajo agencije.

»Manjka nam le še en pokal, da sklenemo krog in bo imel klub prav vse možne lovorike. To se bo zgodilo decembra, ko bomo potovali v Savdsko Arabijo in nastopili na klubskem SP,"« je po tekmi povedal Španec.

»Veseli smo, da smo v novi sezoni osvojili prvi naslov in to naslov, ki ga doslej še nismo,« je še povedal trener, ki je lani s Cityjem osvojil angleško prvenstvo, pokalni naslov in ligo prvakov.

V Angliji je Guardiola kot trener doslej osvojil pet prvenstev, štiri ligaške pokale, dva pokala FA in lani tudi prvič ligo prvakov. Jasno je, da si tudi sam zelo želi pokal za osvojeno klubsko SP.