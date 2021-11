Pep in Pochettino skupaj na napačni strani

V nadaljevanju preberite:

Kylian Mbappé bo odigral 50. tekmo v ligi prvakov, a tudi francoski as, Lionel Messi, Neymar in Sergio Ramos, ki bi lahko prvič stopil na zelenico v dresu PSG, trenutno niso pod takšnim drobnogledom kot njihov trener Mauricio Pochettino. Argentinca vztrajno povezujejo s prevzemom Manchester Uniteda, ki mu je bil blizu že vsaj enkrat v karieri, a tudi tokrat bodo morali privrženci rdečih vragov pogledovati na »napačno« stran mesta. Tam deluje še nekdo, ki so mu nekoč pripisovali največ možnosti, da na Old Traffordu nasledi sira Alexa Fergusona – Katalonec Josep Guardiola –, ki že od leta 2016 deluje na klopi mestnih rivalov. Ti se bodo Parižanom poskušali odkupiti za septembrski poraz v Franciji, kjer je Lionel Messi takrat proslavljal svoj prvi gol v dresu novega kluba. Minuli konec tedna se je razveselil še prvega v francoskem prvenstvu.