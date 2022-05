Pep presegel Wengerja in Mourinha, Klopp brez Thiaga za finale LP?

S tem naslovom je strateg Cityja, Katalonec Pep Guardiola, presegel Francoza Arsena Wengerja (Arsenal) in Portugalca Joseja Mourinha (Chelsea), ki imata oba tri zmage v najmočnejšem otoškem prvenstvu. Samo sir Alex Ferguson je od ustanovitve premier league slavil večkrat od Guardiole, legendarni Škot je na najvišji stopnički končal kar 13-krat.

V premier league je bilo v boju med Cityjem in Liverpoolom spet dramatično vse do zadnjega žvižga: sinje modri so imeli točko prednosti pred zadnjo tekmo z Aston Villo, ki jo vodi ikona Liverpoolčanov Steven Gerrard. Njegovo moštvo je s po enim golom v vsakem polčasu že vodilo z 2:0, a je City nato uprizoril neverjeten preobrat za končnih 3:2, že remi bi prinesel zmago ekipi s štadiona Anfield, ki je ravno tako po preobratu pred svojimi navijači premagala Wolverhampton s 3:1. Junaka sta bila na koncu vezista Ilkay Gündogan z dvema in Rodri z enim golom.

»Trenutek, ko nam je uspelo zadeti, je spremenil vse. Okoliščine seveda niso običajne, a s tem se moraš spopasti,« je za Sky Sports povedal Guardiola, ki je bil z varovanci tudi sam v minulih sezonah večkrat žrtev dramatičnih preobratov, sploh v ligi prvakov, kjer je City v polfinalu tokrat dramatično ustavil madridski Real. Ta se bo v soboto v Parizu za končno zmago pomeril z Liverpoolom.

Pohvale Liverpoolu

»Gündogan je najboljši v naši ekipi, ko gre za vtekanja. Prodirali smo po bokih in potrebovali igralca, ki ima čut za tempo v kazenskem prostoru, on pa je v tem najboljši. Legende smo. Ko osvojiš premier league štirikrat v petih sezonah, ti to lahko uspe samo takrat, ko imaš res tako zelo posebne fante. Spominjali se nas bodo. Prvi naslov smo osvojili z velikim naskokom, nato pri Brightonu, nato doma brez navijačev, zdaj pa pred ljudmi, kar je najbolje,« je še dodal Guardiola.

»Velikost tvojega dosežka odseva velikost tekmeca. Še nikoli nisem videl takšne ekipe, kot je Liverpool. Vem, da jim je težko, a tudi njim gredo velike čestitke. Pomagali so nam, da smo postali boljša ekipa. Današnji dan je nekaj posebnega, peta obletnica napadov na dvorano Manchester Arena, ko je bilo ubitih 22 ljudi. To je za družine.«

Na novinarski konferenci je dodal: »Jürgen Klopp je pred nekaj dnevi dejal, da je le nekaj zmagovalcev, veliko pa je tistih, ki poizkušajo. Zelo mi je všeč ta koncept. Sem dober v poskušanju, to je gotovo. Bom rekel, da je Liverpool poraženec po vsem, kar mu je v premier league uspelo v zadnjih letih? Ena ekipa je bila malce, malce, malce, en centimeter boljša od njih, a tudi oni so zmagovalci. Seveda naša družba pravi, da je lahko le en prvi, ostali pa so katastrofa. To novi generaciji, otrokom, prenaša neverjetno napačno sporočilo. Moraš biti dober poskuševalec, da to vsakič narediš, se nikoli ne predaš. Tako mi kot Liverpool smo to počeli v zadnjih petih letih.«

Klopp: To je zgodba mojega življenja

Na Anfieldu je bilo vzdušje bolj komorno, še dodatno ga je kljub zmagi nad Wolverhamptonom (zadeli so Sadio Mane, Mohamed Salah in Andrew Robertson) zagrenila poškodba vezista Thiaga Alcantare, ki bo po besedah trenerja Jürgna Kloppa verjetno moral izpustiti sobotni finale lige prvakov z madridskim Realom v Parizu.

»Ni dobro, a ne morem povedati nič več od tega. Bil je na zelenici z družino, svojo deklico je nosil na ramenih, torej je lahko hodil. To je dober znak, seveda, a glede vsega ostalega bomo morali počakati na jutrišnji dan,« je dejal Klopp. »To ni rezultat, ki bi si ga želeli. Bilo je kot na vlaku smrti, ne vem točno, kako so se gibali rezultati, a vem, da je (Aston Villa, op. a.) vodila z 1:0. Bilo je celo 2:0? Seveda je v tem trenutku to še večje razočaranje. Če bi City po 10 minutah vodil s 5:0, bi bila to za nas običajna tekma. Ni bila ravno najboljša, a vse je v redu: 92 točk je absolutno neverjetno. Želeli smo si vse, a tudi to je 'okej',« je po končanem lovu na poker naslovov, kar ni uspelo še nobeni angleški ekipi, dejal Klopp.

»(Biti drugi, op. a.) je zgodba mojega življenja. Še vedno imam rekord v Nemčiji, ko mi ni uspelo napredovati v prvo ligo z največ točkami v zgodovini. Moraš zbrati več točk kot ostale ekipe, a nam to ni uspelo. Ne moreš storiti več od tega, kot da daš od sebe absolutno največ, to pa so fantje spet naredili. Najboljšo ekipo na svetu smo lovili do zadnjega diha, to je absolutno posebno. Spet bomo zgradili ekipi in poskusili znova.«