Perez in Laporta spet mimo drugih deležnikov v nogometu

Predstavniki evropskih nogometnih lig so zavrnili možnost, da bi skrčili število klubov v domačih ligah za več mednarodnih tekem. V sporočilu za javnost so predstavniki evropskih lig, ki združujejo več kot 1000 klubov iz 37 lig, poudarili, da se z njimi promotorji superlige, po novem lige unify oziroma enotne lige, niso posvetovali glede načrtov, ki jih je agencija A22 – v ozadju imata glavno besedo predsednika Reala in Barcelone Florentino Perez in Joan Laporta – predstavila pred dnevi.

Pri združenju evropskih lig zanikali pogovore z agencijo

Odzvali so se tudi na besede predsednika združenja evropskih klubov (Eca) in predsednika Paris Saint-Germaina Naserja Al Helajfija, ki je v pogovoru za Marco dejal, da novo klubsko svetovno prvenstvo z 32 klubi ne bo bistveno vplivalo na igralce, nato pa dodal, da so domače lige s po 20 klubi tiste, ki nosijo glavni del krivde za preobremenjenost igralcev.

Navijači in nogometni deležniki ves čas jasno ponavljajo, da bodo zavrnili vsak poskus razširitve koledarja obstoječih mednarodnih tekmovanj ali ustanovitve novega na račun domačih lig. »Zmanjšanje števila domačih klubov, da bi s tem dobili več prostora za mednarodna tekmovanja, ne bo nikoli opcija za združenje evropskih lig in njegove člane,« so poudarili pri slednjem.

Realov predsednik Florentino Perez FOTO: Franck Fife/AFP

Agencija A22 je pisala Evropski (Uefa) in Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) in iskala odobritev za že omenjeno enotno ligo in trdila, da so nov kvalifikacijski sistem razvili na podlagi pogovorov s klubi, ligami in drugimi nogometnimi deležniki.

Pri združenju evropskih lig so to zanikali, že prej je to zavrnil predsednik španske lige Javier Tebas, velik zagovornik sedanje ureditve, ki jo ponuja liga prvakov. »Zavračamo vsako namigovanje, da so se posvetovali z našo organizacijo.« Dodali pa so, da bi tekmovalni sistem enotne lige le še povečal število mednarodnih tekem na že tako zgoščenem koledarju. Pri A22 pa so prepričani, da bi bilo predlagano tekmovanje v skladu s tekmovalnim koledarjem.