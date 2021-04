Perez o Čeferinu: Želel bi si predsednika, ki ne žali

Čeprav se je kar deset klubov od dvanajstih že umaknilo iz tako imenovanega projekta superlige, Florentino Perez, predsednik madridskega Reala, vztraja, da temu nogometnemu tekmovanju še ni odzvonilo. »Zelo se motite!« je odvrnil številnim kritikom, ki so naredili že križ čez superligo.



Ne strinja se s tistimi, ki pravijo, da so klubi zapustili superligo. »V pogodbi, ki smo jo podpisali, jasno piše, da je ne moreš kar tako zapustiti,« je v pogovoru za špansko radijsko postajo SER poudaril Perez. Velikega razburjenja, ki so ga z ustanovitvijo (zaprtega) tekmovanja nogometnih velikanov povzročili zlasti med številnimi navijači, ne razume.



»Bilo je, kot da bi nekoga ubili. Bilo je, kot da bi ubili nogomet. V resnici pa iščemo pot, kako bi ga rešili. Že dvajset let sem v nogometu, vendar pa takšnih groženj še nisem doživel,« je zaupal 74-letni Španec, ki se strinja s tem, da projekta morda res niso najbolje predstavili javnosti. »A nam – resnici na ljubo – te priložnosti tudi niso dali,« je pristavil prvi mož Reala, razočaran, ker so dolga tri leta delali na tem projektu.

Perez: Živimo v demokratični Evropi

Kakor je pribil, brez superlige ne bo mogoče izpeljati megalomanskih prestopov francoskega zvezdnika Kyliana Mbappéja (PSG) in norveškega čudežnega dečka Erlinga Brauta Haalanda (Borussia Dortmund). »Če ne bo superlige, teh transferjev ne bomo dočakali. Ne pri Realu niti nikjer drugod. Če ni pravih denarnih tokov, to ni izvedljivo. Če manjši klubi nočejo prodati igralcev, je to slabo za vse. Morali bomo najti rešitev,« je poudaril Perez in pribil, da bi s superligo omilili finančno izgubo, ki je nastala v tej sezoni. Kot je dodal, jo bodo pri Realu poskušali končati na najboljši možni način.



V pogovoru se je dotaknil tudi Aleksandra Čeferina, predsednika Evropske nogometne zveze (UEFA), in njegovih groženj klubom superlige. »Želel bi si izobraženega predsednika, ki nikogar ne žali. Živimo v demokratični Evropi. Dajmo se pogovarjati in ne pustiti zapeljati. Manire so mi izjemno pomembne. Takšnih besed, takšnih žalitev, uperjenih proti predsedniku 100-letnega kluba, res ne razumem,« je zmajeval z glavo prvi mož kraljevskega kluba iz Madrida.



