Perezu leta 2006 ušlo: Casillas in Raul sta največji prevari

Gre za izjave predsednika madridskega Reala Florentina Pereza, ki naj bi nastale nekaj mesecev po njegovem slovesu od kluba leta 2006. Pereza objavljeni posnetki postavljajo v neugoden položaj, glede na to, da Iker Casillas (direktor fundacije) in Raul Gonzalez (trener B-ekipe) zdaj seveda delujeta v klubu.



Časnik AS je na svoji spletni strani zapisal, da objavo El Confidenciala v klubu vidijo kot zaroto, katere namen je škodovati kredibilnosti Pereza pri branjenju nasedlega projekta evropske superlige. Menijo tudi, da gre za nelegalne posnetke, razmišljajo pa tudi o tožbi.



»On (Casillas, op. a.) ni vratar za Real Madrid, kaj želiš, da ti rečem? Ni. Nikoli ni bil,« je bil v posnetkih iz leta 2006 oster Perez. »On je naša velika napaka. A stvar je v tem, da ga ... (prekinitev posnetka) obožujejo in želijo govoriti z njim ... Ne vem. Tako ga branijo ... A dobro, je ena največjih prevar. Druga je Raul. Dve največji prevari Madrida sta na prvem mestu Raul, na drugem pa Casillas.«



Perez se je nato po škandalu, ki je odnesel njegovega naslednika Ramona Calderona, ta še vedno trdi, da so mu afero glede prirejanja glasovanja podtaknili, vrnil na položaj predsednika Reala, kjer že več kot desetletje nima resnega protikandidata. Perez je v posnetkih tudi pohvalil Zinedina Zidana, ki ga je označil za »krasnega fanta«, pozitivno je govoril tudi o Davidu Beckhamu.

Grozno, kako slab fant je Raul

»Raul je slab, meni, da je Madrid njegov, vse, kar je naredil v Madridu, uporablja v svoj prid. Sam meni, da gre njegova kariera h koncu, a ima se za tako ... Pravi: 'Preden bo konec z mano, bom jaz s temi ... Jaz bom pokončal Madrid.' On je negativen tip, uničuje Madrid in moralo igralcev s tem, ko pravi: 'Madrid je tisti, ki je slab, ne Raul.' Grozno je, kako slab je ta fant. Jaz se s temi težavami ne morem spopadati, ne morem, moram narediti veliko, moram združiti Abertis z Autostradami in še veliko drugih stvari. Poslušaj, šest let sem bil tu, bil sem srečen ...« je govoril Perez.



Povedal je še, da je velik del krivde za situacijo z Raulom na agentu Ginesu Carvajalu. Omenil je tudi več pikantnih podrobnosti iz zasebnega življenja. Povedal je še, da želi Raul biti »mučenik«, da »mora oditi« in da želi »uničiti vse« v slogu »ali jaz ali kaos«.



»Beckham je dober fant. Zasluži 30 milijonov evrov na leto. Za takšen znesek tudi mora biti pripravljen. Poglej, tista, ki sta zaslužila največ, sta bila Beckham in Ronaldo. Zaslužila sta 30 milijonov evrov na leto. Z vsem (vključno s pokrovitelji, op. a.). Nato je sledil Zidane, ki je zaslužil okoli 25. Nato pa ni bilo nikogar. Saj je Figo imel ... V svojem domačem mestu je imel neko uro, imel je nekaj z banko, ne vem, ni imel ničesar (dogovorov s pokrovitelji, op. a.). Vse ostalo smo mu poiskali mi. Tisto z Audijem smo se dogovoril mi, da smo dali nekaj Raulu in Figu. A sicer ne bi imela ničesar. Raul namreč ne proda ničesar, ni medijsko odmeven,« je pred okoli 15 leti še razlagal Perez.

