Olimpija je bila jeseni še Golijat, zdaj je velika tudi Rogaška

Ob bitki za obstanek je osrednje vprašanje 29. kola 1. SNL naslednje: se bo šampionska dirka še bolj zapletla? Kako so se razmerja sil v pol leta krepko spremenila, to ni več tekma Davida in Goljata, temveč kar derbi. Rogaška je spomladi velika in je že v Stožicah pošteno ponagajala zeleno-belim, ki jim manjkata domači dve točki. V tednu dni so Sobočani vstali iz pekla in so na robu raja. Prenova moštva je s trenerjem Tončijem Žlogarjem dobila zalet, ki je lahko nevaren tudi za vodilne Celjane. Ti so ob obilici igralcev odvisni od trenerjeve srečne izbire enajsterice, naj si gre za udarno, ali pa za popravljeno med tekmo.