Zadnje dejanje v Ljubljani gostom, znani vsi polfinalisti pokala NZS

Nogometaši Beltincev so zadnji polfinalisti pokala Pivovarne Union. Beltinčani so v četrtfinalu v gosteh po podaljšku premagali Ilirijo 1911 z 2:1. S tem so se med polfinalisti pridružili Rogaški, Gorici in Muri. Na drugoligaškem obračunu med Ilirijo 1911 in Klimo Tratnjek iz Beltincev redni del ni dal odločitve, čeprav je v drugem polčasu prevladovala beltinška zasedba, a ni bila dovolj nevarna.

V 101. minuti je tretja ekipa 2. SNL povedla, ko je zadel Alan Kaučič. Toda že v 103. minuti so Ljubljančani, ki so predzadnji v drugoligaški konkurenci, izenačili, ko je bil uspešen Filip Lukežič. Jan Bruno Kralj je v 115. minuti po protinapadu zadel za 2:1, kar je bilo dovolj za napredovanje, čeprav so imeli domači v 120. minuti lepo priložnost za izenačenje.

Žreb polfinalnih parov v ponedeljek zvečer

Slatinčani so v torek v gosteh premagali Triglav Kranj s 3:2, v sredo so bili Novogoričani doma boljši od Radomelj s 4:1, Sobočani pa so na Bonifiki po streljanju enajstmetrovk ugnali Koper. Polfinalna dvoboja prav tako na eno tekmo bosta čez tri tedne, žreb parov bo v ponedeljek zvečer.