Pipa miru bo morala počakati, Klopp in Simeone nocoj spet na nož

Liverpool si lahko z zmago nad madridskim Atleticom že zagotovi napredovanje iz tako imenovane skupine smrti. Na štadionu Anfield bodo Jan Oblak in soigralci spet pod velikim pritiskom. Zadnji spopad Liverpoola in Atletica na ​Anfieldu se je privržencem nogometa za večno vtisnil v spomin. Lansko povratno tekmo osmine finala, ki jo je s svojimi obrambami zaznamoval tudi Oblak, pa je bolj kot dramatičen podaljšek in zmaga Madridčanov s 3:2 podčrtalo dejstvo, da je ob razglasitvi pandemije kot ena zadnjih potekala pred polnimi tribunami.

Sledila je popolna ustavitev javnega življenja po vsem svetu, ki si še zdaj ni povsem opomogel. A dobro leto in pol pozneje bo štadion spet razprodan, srečala pa se bosta kluba, ki sta v tem obdobju v klubski vitrini pospravila državni lovoriki.

2 zmagi in en remi je na štirih medsebojnih tekmah s Kloppom zabeležil Simeone

»Minilo je že 18 mesecev, svet pa se je obrnil na glavo. Imeli smo občutek, da se v družbi nekaj dogaja, a ne do te mere. Noro,« se je spominjal trener Liverpoola Jürgen Klopp. V dvobojih z madridskimi rdeče-belimi je drama očitno zagotovljena, tako je bilo tudi oktobra v Madridu, kjer so zmago s 3:2 slavili Angleži. Razplet je zaznamovalo tudi nerokovanje trenerjev, ki bojne sekire več kot očitno še nista zakopala.

»Pojasnil sem že, da se nerad pozdravljam po koncu tekem. Kloppa osebno ne poznam dobro, a je izvrsten trener. Ne ocenjujem drugih kolegov, sledim namreč kodeksu obnašanja,« je na novinarski konferenci dejal Diego Simeone in vnovič namignil na to, kako močno so ga ujezile lanske Kloppove opazke o igri Atletica, za katere se je Nemec sicer opravičil. »Dobro, zdaj vem, da se nerad rokuje. A bolj kot to me zanima tekma,« je pred tokratnim dvobojem še dejal Klopp.

Mohamed Salah (na fotografiji) je Oblaka v Madridu ugnal iz igre v prvem polčasu, nato še v drugem polčasu z enajstih metrov. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

Vrača se tudi Suarez

Simeone ima na voljo le 16 članov prvega moštva. Manjkali bodo Stefan Savić, Antoine Griezmann​, Thomas Lemar in Marcos Llorente, z dvema goloma junak lanskega gostovanja. Klopp je po nepričakovanem domačem remiju z Brightonom v DP ostal brez Nabyja Keitaja, vračata se Fabinho in Thiago Alcantara. Po prekinitvi niza golov, zadel je na devetih zaporednih tekmah, bo ob soočenju z Oblakom še toliko bolj motiviran vroči Mohamed Salah. Na svojo priložnost v lovu na vsaj drugo mesto čakata tudi Milan in Porto, ki se v četrto kolo podaja z istim številom točk kot Atletico.

867 milijonov evrov velja na trgu ekipa Liverpoola, 746 milijonov ekipa Atletica

»Ko je bil Luis tukaj, je bil izjemen. Lepo bi bilo, če bo deležen primernega odziva navijačev,« pa je o še eni pomembni zgodbi nocojšnjega večera, vrnitvi Luisa Suareza na Anfield, povedal kapetan in nekdanji soigralec Urugvajca v taboru rdečih Jordan Henderson.

PSG bo brez poškodovanega Lionela Messija branil vrh lestvice v skupini A, v kateri favorizirane Parižane čaka gostovanje pri Leipzigu Kevina Kampla. »Jasno je, da si takšnega začetka sezone nismo zamislili,« je dejal izvršni direktor rdečih bikov Oliver Mintzlaff, potem ko so lanski polfinalisti (na pragu finala jih je ustavil PSG) pod taktirko novega trenerja Jesseja Marscha doživeli tri zaporedne poraze v elitnem evropskem tekmovanju, v bundesligi pa zasedajo skromno osmo mesto.

Manchester City, ki je trenutno drugi s šestimi točkami, si bo poskušal na domači tekmi s Clubom Bruggeom zaceliti rane po bolečem porazu v prvenstvu s Crystal Palaceom.