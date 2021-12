Pique prepričan: Zmaga v Münchnu ne bi bila čudežna

Če se je v minulih sezonah zdelo, da je Atalanta že dosegla svoj zenit z rednim uvrščanjem v nogometno ligo prvakov, bi lahko ekipa Josipa Iličića v domačem prvenstvu naredila še korak več. Nekateri črno-modre omenjajo kot povsem legitimne kandidate za scudetto, a v Bergamu bo nocoj vse v znamenju najelitnejšega evropskega tekmovanja.

Računica je preprosta: Atalanta mora v Bergamu premagati Villarreal, sicer bo ostala brez osmine finala, pod vprašajem pa bo tudi prezimitev v Evropi. V troboju, v katerem so tudi švicarski prvaki Young Boys, bo imel prste vmes Manchester United, ki si je še brez novega trenerja Ralfa Rangnicka novembra že zagotovil napredovanje. Tokrat bo gostil Švicarje, ki so septembra v Bernu Cristiana Ronalda in soigralce presenetljivo premagali z 2:1.

3 gole je za zmago na derbiju v Dortmundu minuli konec tedna dosegel Bayern, od tega prvi strelec Robert Lewandowski dva

»Zakaj ne govorim o scudettu? Ker potem tvegamo, da ne bomo zadovoljni s trenutnim delom. Fantom uspeva nekaj neverjetnega – ne le zaradi točk, temveč tudi zaradi predstav na igrišču,« je na žogo stopil trener Atalante Gian Piero Gasperini, potem ko so črno-modri iz Bergama z odločilno podajo Josipa Iličića za gol ​Rema Freulerja v Neaplju minuli konec tedna premagali vodilni Napoli. Evforijo je pred gostovanjem aktualnega prvaka evropske lige kar težko miriti, pohvale prihajajo od vsepovsod.

»Atalanta je posebna ekipa, ki bo verjetno v drugem delu prvenstva še boljša. Če bo temu tako, je zame med največjimi kandidati za naslov. Lahko bi se ponovil čudež Verone,« je ocenil madžarski selektor Marco Rossi, ki se je spomnil legendarne ekipe trenerja Osvalda Bagnolija in leta 1985. To je še vedno edini državni naslov kluba iz mesta Romea in Julije, Atalanta ima v svojih vitrinah trenutno en italijanski pokal in šest trofej za prvaka serie B.

Prvi gol radeškega asa Benjamina Šeška (na fotografiji) v skupinskem delu lige prvakov bi bil zlata vreden za Salzburg. FOTO: Jasmin Walter/FC Red Bull Salzburg

Radeški bik pred testom kariere

V skupini G bo Benjamin Šeško – tudi sam se je v prvenstvu »ogrel« s podajo – na odločilnem dvoboju gostil Sevillo. Španci imajo neprimerno več izkušenj z napetimi evropskimi večeri kot mladi biki, ki jim ustreza tudi remi. Preboj v osmino finala LP jim ni uspel nikoli. »Tekma na vse ali nič proti vrhunski ekipi v ligi prvakov. Kaj je lahko lepšega?« je dejal domači strateg Matthias Jaissle. V še boljšem položaju je vodilni Lille, ki bi lahko v Wolfsburgu tudi minimalno izgubil, a vseeno ostal pred Nemci.

Bayern lahko v skupini E svojo prevlado nad Barcelono v zadnjih letih še podkrepi z novo zmago, ki bi verjetno pokopala upe Kataloncev. Pred praznimi tribunami Allianz Arene bo ekipa Xavija Hernandeza pogledovala tudi proti Lizboni, kjer bo Benfica gostila kijevski Dinamo. Po dveh ligaških golih, ki jih je prvič po več kot letu dni zabil v soboto, bo Benjamin Verbič eden glavnih katalonskih upov. »Rad bi poslal prisrčen pozdrav v Lizbono – igrali bomo z najboljšimi,« je obljubil trener Bavarcev Julian Nagelsmann, ki vseeno ne bo mogel računati na številne nosilce: Joshuo Kimmicha, Sergea Gnabryja ...

Pique kritičen do (prejšnjega?) vodstva

Barça ima sicer dve točki prednosti pred Benfico, a slabše medsebojno razmerje v zadetkih. »(Slabo) vodenje kluba. Tako preprosto,« je pred tekmo v Münchnu na vprašanje, kaj se je v tako kratkem času spremenilo, da je podvig Kataloncev na Bavarskem v očeh mnogih praktično nemogoč, odgovoril branilec Barçe Gerard Pique. »Na takšnih tekmah se pokaže, na koga lahko računaš. Mislim, da lahko zmagamo. To ne bi bil nikakršen čudež,« je dodal Pique, medtem ko je trener Xavi pristavil: »Čaka nas eden najslabših možnih tekmecev, saj gre za eno najboljših ekip na svetu, igramo pa na njeni zelenici. A želimo si tekmovati, odvisni smo od nas samih in v primeru zmage se uvrstimo v naprej. Zgodovina pravi, da v Münchnu še nismo zmagali, a vsak niz se enkrat konča.«

V skupini H bosta Juventus doma proti Malmöju in branilec naslova Chelsea v St. Peterburgu, kjer bo na sporedu majski finale, odločala o prvem mestu. Oba imata 12 točk, če bosta ostala izenačena, bodo vodilni položaj obdržali Angleži.