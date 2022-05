Pires prepričan: Villarreal jo lahko še zagode Liverpoolu

Prva povratna tekma polfinala lige prvakov bo na sporedu v torek (začetek ob 21. uri) v Villarrealu, na štadion La Ceramica prihaja Liverpool, ki je na domačem Anfieldu zanesljivo slavil z 2:0. A nekdanji član Arsenala in Villarreala, legendarni francoski krilni napadalec Robert Pires, ki si je rumeni španski dres nadel 129-krat v karieri, je prepričan, da v bitki za nastop na finalnem dogodku v Saint-Denisu ni še nič odločenega.

»Vem, kako to počne Villarreal v polfinalih, jaz sem to občutil na lastni koži in niti malo nisem užival,« se je v pogovoru za madridski športni časnik AS spominjal Pires obiska Villarreala z Arsenalom, ki je leta 2006 v pariški finale z Barcelono napredoval (tudi) po zaslugi zapravljene enajstmetrovke Juana Romana Riquelmeja.

»Ta ekipa še ni pokopana, niti slučajno. Tudi z Arsenalom smo imeli prednost po prvi tekmi, pričakovali smo, da ne bomo trpeli. Bilo je povsem drugače, na tisti tekmi smo trpeli kot psi, potem ko smo izločili Juventus in Real. Res se nam je slabo godilo, po dobrih predstavah na gostujočih tekmah smo sem prišli samozavestni. Ne vem, kaj se nam je pripetilo, a to je bila tekma, na kateri smo najbolj trpeli. Zato vem, da jo lahko Villarreal še zagode Liverpoolu, saj sem to občutil na lastni koži,« je dodal Pires.

Pri rezultatu 2:0 se lahko zgodi še marsikaj

Nogometaš, ki je z Arsenalom osvojil dva ligaška naslova in dva pokala FA, v omenjenem finalu na štadionu Stade de France pa je s topničarji izgubil proti Barceloni (1:2), dodaja, da si zelo želi, da bi rumeno podmornico lahko spremljal tudi v velikem finalu.

»Zame je Liverpool trenutno najboljša ekipa v Evropi, izziv bo velik. Tudi zato je imel Villarreal, ki je sicer zelo čvrsta ekipa, težave na prvi tekmi. A domov so prišli živi in ostajajo živi. Poznavajoč (trenerja Unaija, op. a.) Emeryja in kakovost te ekipe, jaz ne bi bil miren,« je nadaljeval 48-letnik iz Reimsa, ki je poleg lokalnega kluba nastopal še za Metz, Marseille, Aston Villo in indijsko Goo.

»Vodstvo z 2:0 je dober rezultat, a lahko se zgodi še marsikaj. Ključni podatek zame je, da je povratna tekma na Ceramici, saj vem, kako tukaj živijo za tekme. Potrebno je seveda tudi nekaj sreče za takšne preobrate. Navijačem bi sporočil, da je takrat, ko igralec čuti, da mu stojijo ob strani in da pritiskajo, vse mogoče. Vidi se, da imajo veliko željo in da je ekipa povezana z ljudmi, zato imaš tudi veliko moči za boj. Upam, da bo Villarreal prišel do finala v Parizu. Tega si želim in zelo bi mi bilo všeč,« je še povedal Pires, ki je v četrti Saint-Denis leta 1998 postal svetovni prvak s Francijo, z galskimi petelini pa si je nato dve leti kasneje pokoril še Evropo.