Pišek zadel za zmago Domžalčanov

V preloženi tekmi 17. kola državnega prvenstva v nogometu, ki jo je v soboto preprečila pregosta megla, so Domžalčani z 1:0 (0:0) premagali Celjane in se jim kot sedmi na lestvici približali na vsega točko zaostanka. Zmagoviti gol je v deževnih razmerah dosegel Janez Pišek.

Na začetku so imeli več od igre gostje, ki so nekajkrat ogreli domačega vratarja Ajdina Mulalića. Kot prvi Ivan Božić v osmi minuti in nato še Adam Jakobsen, ki je tri minute pozneje žogo poslal mimo desne vratnice, nato pa je po podobni akciji v še enkrat meril za malenkost premalo natančno.

Domžalčani so bili v prvem delu polčasa v podrejenem položaju, ko pa so se prebudili, je bilo dvakrat vroče tudi pred vrati Metoda Jurharja. Najprej je v 30. minuti Senijad Ibričić po prostem strelu žogo z glavo poslal proti golu, a jo je vratar Jurhar odbil, v nadaljevanju akcije pa so gostitelji iztržili le kot. V 39. minuti pa je Sven Šoštarič Karič prodrl po levi strani in podal pred vrata, kjer pa je bil sicer osamljeni Arnel Jakupović malo prepočasen, da bi žogo preusmeril v prazno mrežo.

Minuto pred tem so imeli zadnjo nevarno akcijo v prvem delu gostje, Božić je z močnim strelom poskusil z lobom s kakšnih 18 metrov, vratar Mulalić pa jo je v zadnjem trenutku odbil čez prečko v kot. Že prva akcija v drugem polčasu je v 47. minuti prinesla spremembo izida. Po kotu domačih nogometašev so gostje slabo izbijali žogo v svojem kazenskem prostoru, saj je prišla do Janeza Piška, ta pa jo je z glavo poslal v mrežo.

Celjani so po rezultatskem zaostanku pritisnili, najlepši priložnosti pa sta imela Božić z dobro izvedenim prostim strelom z 20 metrov v 56. minuti (Mulalić je ubranil njegov poskus) in Ivan Majevski v 60., a je žogo po kotu z glavo poslal čez gol.

Pet minut zatem se je rezervist Ester Sokler sam znašel pred Mulalićem in po prvi odbiti žogi imel še eno priložnost, toda oba strela iz bližine je domžalski vratar ustavil. To je bila pravzaprav zadnja večja nevarnost za domača vrata, saj so Domžalčani do konca tekme večinoma brez težav nadzorovali dogajanje na igrišču. Le v sodnikovem dodatku je moral Mulalić še enkrat posredovati po strelu z glavo Kevina Žižka.

V naslednjem kolu bodo 27. novembra Domžalčani na svojem štadionu uradno v vlogi gostov na tekmi z Radomljani, dvoboj Celja z Olimpijo pa so zaradi okužb v taboru Ljubljančanov preložili.