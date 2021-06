Platini udaril: Družina Agnelli in Juve bosta obstala, Čeferin bo zbledel

Michel Platini, nekdanji kapetan francoske reprezentance, član Juventusa in predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), je tik pred začetkom eura 2020 postregel z nekaj odmevnimi izjavami za italijanski časnik Il Giornale. Platini, ki ga je na položaju predsednika Uefe septembra leta 2016 nasledil Aleksander Čeferin, meni, da so imeli klubi, ki so bili pobudniki ustanovitve novega evropskega klubskega tekmovanja, do tega vso pravico.



Uefa je od 12 ustanovnih članov tako imenovane evropske superlige že kaznovala deveterico, medtem ko Juventus, Barcelona in Real Madrid, čigar predsednik Florentino Perez je bil razglašen tudi za predsednika superlige, na odločitev krovne nogometne organizacije stare celine še čakajo, saj se (vsaj uradno) novoustanovljeni ligi še niso odpovedali. Preostali sodelujoči so dobrih 24 ur po aprilski razglasitvi zagona novega tekmovanja spremenili svojo prvotno odločitev in se vnovič priključili tekmovanjem pod okriljem Uefe.



Sky Sports je v sredo poročal, da je šesterica angleških klubov – Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United in Liverpool –, sprejela 23 milijonov evrov denarne kazni, vodstvo premier league pa jih lahko v primeru hujših kršitev oziroma poskusa izstopa izpod svojega okrilja kaznuje z odvzemom kar 30 točk.

Na strani Agnellija

»Boj med Uefo in superligo je smešen, ker so klubi poskušali spremeniti evropsko tekmovanje že zadnjih 50 let,« je Il Giornale citiral Platinija, ki ga je s položaja predsednika odnesla afera, ki je bila povezana (tudi) s padlim predsednikom Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Seppom Blatterjem.



»Direktorjem bi kmalu uspelo, nato je prišlo do močnega odziva s strani navijačev in medijev, tako da je bilo vse skupaj blokirano. Ljudje in mediji so storili tisto, česar Uefa ni mogla: da ohrani vse klube pod eno streho. Vsi klubi imajo vso pravico do organiziranja superlige in tudi do sodelovanja v tekmovanjih Uefe in Fife,« je nadaljeval Platini. »(Francoski športni dnevnik, op. a.) L'Equipe je bil tisti, ki se mu je porodila ideja o pokalu prvakov, ki ga je nato prevzela Uefa.«



Ena glavnih kritik superlige je bila, da bi imeli največji klubi zagotovljeno nastopanje vsako sezono, medtem ko bi ostali klubi v novem tekmovanju lahko nastopali le s posebnim povabilom. Platini se je spominjal, da je leta 1992 glasoval proti reformi evropskega pokala, ki se je spremenil v ligo prvakov, dotaknil pa se je tudi Čeferinovih izjav o predsedniku Juventusa Andrei Agnelliju, za katerega je grosupeljski pravnik nazadnje dejal, da zanj »ne obstaja več«.



»Sem za meritokracijo v nogometu, toda ko je potekalo glasovanje za trenutni sistem tekmovanja v ligi prvakov, sem glasoval proti. Čeferin in Agnelli? Juventus in družina Agnelli bosta obstala, medtem ko bo Čeferin zbledel,« je sklenil Platini.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: