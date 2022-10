Plejboj ima težave s staro in mlajšo damo

Massimiliano Allegri nima težav le pri vodenju nogometnega moštva Juventus, tudi zasebno je 54-letni trener »stare dame« v vse prej kot mirnih vodah. Italijanske rumene strani je »razveselili« z nenavadno tožbo. Sprožil je sodni spor proti nekdanji srčni izbranki, s katero je prijateljeval 13 let in s katero imata 11-letnega sina. Claudio Ughi je obtožil, da je denar namenjen za preživnino za sina, za katerega je Allegri po razhodu leta 2017 plačeval 10.000 evrov mesečno plus stroške za šolanje in zdravstvo, delno ali kar v celoti preusmerjala v osebne namene. Velik del tudi za šolanje hčere, ki jo ima iz prejšnjega razmerja.

Allegrijev odvetniški štab je pridobil izpiske računov, potrdila o plačilu in dokumentacijo o Ughijevih bančnih transferjih. Zaradi tega trdijo, da je bilo za 200.000 € od 600.000 €, kolikor jih je že plačal za preživnino od njunega razhoda, neupravičenih stroškov.

Zanimivo je, da je Allegri, ki pri Juventusu letno zasluži devet milijonov €, lanskega januarja od sodišča zahteval znižanje preživnine za 5000 €.

Tožilec je zahteval 14 mesecev zaporne kazni za nekdanjo Allegrijevo partnerico, 800 € kazni in vračilo 210.000 €.

Allegrija so v Italiji zaradi njegovih pogostih zvez označili za plejboja. Med drugim se je letos razšel z igralko in televizijsko voditeljico Ambro Angiolini.

Juventus bo tekmo 8. kroga igral jutri doma proti Bologni.