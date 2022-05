Po Barceloni se tudi Sevilla pripravlja na invazijo iz Frankfurta

Tam se bo njihov klub 18. maja pomeril s škotskim Glasgow Rangers, v nemškem prvoligašu pa so našteli že več kot 100.000 prošenj za nakup vstopnic, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zahtevek po 100.000 vstopnicah pomeni desetkratnik količine vstopnic, ki jih bo dobil Frankfurt kot udeleženec finala. V klubu so pojasnili, da bodo skušali najti ustrezno rešitev, da bi kar največ navijačem omogočili ogled tekme v živo, vendar so v 48 urah dobili toliko zahtevkov, da bo nemogoče ustreči vsem.

Zaradi velikega zanimanja bodo za vse, ki ne bodo mogli v Španijo, organizirali ogled tekme v živo na svojem štadionu. A so se že pojavile težave tudi na tem področju, saj so se vstopnice za ta dogodek, ki so jih prodajali po deset evrov, že pojavile na črnem trgu z vrednostjo 100 evrov. Navijači tega kluba so množično obiskali že četrtfinalno tekmo v gosteh z Barcelono sredi aprila. Takrat je nemški klub uradno dobil samo 5000 vstopnic za svoje navijače, a je bilo na štadionu Camp Nou kar 30.000 navijačev orlov.

Preiskava katalonskega kluba je pokazala, da so številni Nemci vstopnice kupili v Barceloni, prodali pa so jim jih navijači Barcelone in celo člani kluba, ki so jih lahko kupili s popustom. Zaradi tega je predsednik Barcelone Joan Laporta napovedal spremembe pri sistemu prodaje vstopnic. Eintracht, leta 1959 tudi nemški prvak, petkrat je bil najboljši še v domačem pokalu, je leta 1980 enkrat že osvojil naslov v evropski ligi oz. njenemu predhodniku pokalu Uefa. Leta 1960 je izgubil finale elitnega evropskega pokala (zdaj liga prvakov) in bil leta 1967 najboljši v pokalu intertoto (zdaj konferenčna liga).