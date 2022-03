Po drami v Šiški in na Bonifiki so nasmejani Mariborčani

V nadaljevanju preberite:

«Nismo še veliko moštvo, ampak smo v težkih trenutkih pokazali značaj. Koper je ustvarjal velik pritisk. Trpeli smo, toda iz tekme v tekmo rastemo,« je 96 minut dramatične bitke, ki se je razplamtela po mariborskem vodstvu z bele točke po igri z roko domačega branilca Karla Bručića, ocenil mariborski trener Radovan Karanović. Koprčani so bili res osmoljenci in so potegnili krajšo v izenačenem dvoboju, v katerem so v zadnjih sekundah po silovitem petnajstminutnem obleganju še drugič zadeli vratnico. Od šestih prvenstvenih porazov so jih pet doživeli na Bonifiki.

Olimpijin niz brez zmage v mestnih derbijih se je podaljšal na šest tekem. Osemdeset minut so zeleno-beli le sodelovali v tekmi, v zadnjih minutah pa napadli z vsemi silami in si tudi priigrali zaključno žogo – kazenski strel. Eden od režiserjev igralnega preobrata Ziljkić je prevzel odgovornost v svoje noge in se spremenil v osmoljenca.