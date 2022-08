Po golu v 93. minuti je gasilec zaigral na »kitaro«

Boj pogumnih gasilcev z ognjenimi zublji je ena glavnih poletnih zgodb tudi na Hrvaškem. Nazadnje so naši južni sosedje z zaskrbljenostjo spremljali dogajanje v Crikvenici in na otoku Hvar, gasilci pa so bili v glavni vlogi tudi na tekmi elitnega nogometnega prvenstva v Pulju, kjer sta se v soboto pomerila Istra in Osijek. Zmagoviti gol Monsefa Bakrarja za končnih 1:0 v 93. minuti je namreč tako navdušil prisotnega gasilca, da je ta svojo palico, ki je sicer namenjena pobiranju vročih predmetov, spremenil v namišljeno kitaro in z igranjem nanjo hitro postal zvezda družabnih omrežij.

»Sezona požarov je na žalost v polnem zamahu, za gasilce pa so takšne tekme morda neke vrste oddih,« so zapisali na portalu 24sata.

To je bila sicer prva zmaga za Istro v novi sezoni, s katero so se rumeno-zeleni dvignili z dna lestvice, kjer je po štirih odigranih kolih s tekmo manj Gorica.