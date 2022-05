Po Gradcu odmevala navijaška pesem in jugoslovanski hit

V Gradcu so se v sredo na štadionu Merkur Arena na žalni slovesnosti poslovili od legendarnega trenerja Ivice Osima. Njegovo krsto so položili na sredino igrišča, poleg velikega portreta, na severni tribuni pa so se zbrali najzvestejši navijači, ki so skupaj z glavno tribuno večkrat zapeli priljubljenemu »Švabu«, ki je v 81. letu starosti umrl 1. maja. Devet minut čez sedmo uro zvečer so za 81 minut prižgali razsvetljavo na štadionu, po katerem se je čez dan razlegala tudi pesem Ima neka tajna veza, zagorele so tudi številne bakle.

Osim je Sturm vodil med letoma 1994 in 2000, dvakrat je postal državni, trikrat pa pokalni prvak in dvakrat igral tudi v ligi prvakov, ko je bil član ekipe takratni kapetan slovenske reprezentance Darko Milanič. Osima bodo sicer pokopali v Sarajevu.

»Sturm prekriva vse, kar je črnega v mojem življenju, pa tudi belega,« je napis, ki so mu ga posvetili najzvestejši privrženci kluba: