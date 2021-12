Po Madridu odmeval kraljevi bes, tarča tudi Čeferin

V nadaljevanju preberite:

Po kar dveh žrebih osmine finala lige prvakov ni bilo težko najti najbolj jeznega kluba: to je (bil) brez dvoma madridski Real, ki se bo namesto z Benfico moral pomeriti z zvezdniškim Paris Saint-Germainom. Četudi je prvi žreb, ki so ga nato zaradi tehnične napake razveljavili, pripravil težko pričakovani obračun Cristiana Ronalda in Lionela Messija, je tudi žreb 2.0 vse prej kot razočaral. Jan Oblak se bo z Atleticom spet pomeril z Ronaldom, ki pa bo po dresu Juventusa nekdanje mestne sosede preizkusil še v majici Manchester Uniteda. Benjamin Šeško se bo podal na kratko pot do Münchna, sprva bi se sicer s Salzburgom moral meriti s starim znancem Liverpoolom. Slednji bo tekmec Samirja Handanovića in milanskega Interja.