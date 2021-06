Olimpija se je po moskovski zaušnici izognila še banjaluški

Strah pred porazom ali novimi poškodbami? Novi trener nogometašev Olimpije Savo Milošević je hitro pokazal, da premore kar nekaj balkanske zvitosti. Potem ko je Olimpija minulo soboto prejela kar šest golov od moskovskega moštva Lokomotiv, bi se morala včeraj pomeriti še s prvakom Bosne in Hercegovine Borcem in Banjaluke.



Toda v Kranju tekme ni bilo, navkljub dogovoru med kluboma in napovedanemu televizijskem prenosu. Razlog pa je bil Miloševićeva odločitev, da se bo v tekmo podal s tako rekoč mladinskim moštvom, ker naj bi bilo v članskem preveč poškodovanih igralcev.



V taboru Borca so Miloševićevo potezo imeli za nespoštljivo in podcenjujoče, zato tekme niso igrali.

