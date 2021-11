Po razgovoru s Portugalcem in košarici Španca srake izbrale Angleža

Prihod Eddieja Howa je po slovesu trenerja članskega moštva Steva Brucea zaenkrat najodmevnejša poteza novega vodstva Newcastle Uniteda, ki ga od 7. oktobra vodi državni investicijski sklad Saudske Arabije. Zaradi finančne moči arabskih lastnikov so se s štadionom St James' Park povezovala številna velika imena, denimo Antonio Conte, ki je medtem že prevzel Tottenham, pa tudi Zinedine Zidane, Jose Mourinho ...

A že novice, da je blizu prihoda v klub Portugalec Paulo Fonseca, ki je še v zaključku minule sezone vodil Romo, so dajale slutiti, da bodo črno-beli službo vendarle zaupali malce manjšemu »zvezdniku«. V to kategorijo lahko prištejemo tudi Baska Unaija Emeryja, sicer serijskega osvajalca evropske lige, ki pa je javno zavrnil ponudbo srak kmalu po zadnji tekmi evropske lige z Villarrealom. Fonseca je že opravil razgovor, a nato je v ponedeljek udarila novica, da je United sklenil pogodbo z nekdanjim trenerjem Bourmenoutha Eddiejem Howom, ki je podpisal pogodbo do leta 2024.

Prepričala jih je strast in dinamika

»Velika čast je postati glavni trener kluba s statusom in zgodovino Newcastle Uniteda. To je zelo ponosen dan zame in za mojo družino. To je krasna priložnost, a pred nami je veliko dela in komaj čakam, da začnem s treningi in delom z igralci. Rad bi se zahvalil lastnikom kluba za to priložnost in zahvaljujem se tudi navijačem kluba za neverjetno dobrodošlico, ki so mi jo že pripravili. Zelo sem navdušen pred začetkom skupnega popotovanja,« je dejal Howe.

43-letni trener je po koncu sezone 2019/20, ki se je končala z izpadom v nižji rang tekmovanja, zapustil Bournemouth, kjer je preživel dve trenerski etapi. Češnje je popeljal iz četrte lige do premier league v vsega šestih sezonah. Pet let je klub z južne angleške obale igral med elito, kjer je zabeležil nepozabne zmage nad Manchester Unitedom, Liverpoolom, Chelseajem in Arsenalom, zato je bil Howe v zadnjih letih že kar nekajkrat na radarju večjih klubov.

»Neverjetno smo bili navdušeni nad Eddiejem v rigoroznem procesu iskanja novega trenerja,« je izjavila solastnica kluba Amanda Staveley. »Poleg najodmevnejših dosežkov z AFC Bournemouthom, kjer je vplival na preoblikovanje kluba, je strasten in dinamičen trener, ki ima jasne ideje o tem, kako bi to ekipo in klub popeljal naprej. Izvrstno se sklada s tem, kar želimo zgraditi tukaj. Zelo smo veseli, da lahko Eddieja in njegov strokovni štab pozdravimo na St James' Parku in zelo se veselimo skupnega dela v smeri naših skupnih ambicij.«

Prvi izziv bo že zabeležiti prvo zmago v zaenkrat porazni sezoni, v kateri Newcastle zaseda predzadnje mesto. Howe bo po reprezentančnem premoru debitiral na dvoboju z novim prvoligašem Brentfordom.