Po šampionskem šovu v Ljudskem vrtu še rajanje v Fazaneriji

Trener Mure Ante Šimundža je veliki zmagovalec ligaške sezone. FOTO: Jure Eržen/Delo



Najboljša strelca Jan Mlakar in Nardin Mulahusejnović

Vijolični s prvim asistentom Janom Reapsom so potegnili krajšo, čeprav jim je za 16. naslov zadostoval že neodločen izid. FOTO: Jure Eržen/Delo

Navijači Mure so si dali duška v Ljudskem vrtu, še bolj pa v Fazaneriji, kjer se je po tekmi v Mariboru zbralo več tisoč navijačev. FOTO: Jure Eržen/Delo

Zastor nad jubilejno 30. sezono slovenske nogometne prve lige je padel. Prav v sobotnem zadnjem krogu je ta dala tudi prvaka. To je prvič v zgodovini postala Mura, ki je v Ljudskem vrtu premagala dotlej vodilni Maribor in tako na vrhu slovenskega klubskega nogometa nasledila Celje, ki je v prejšnji sezoni prvič osvojilo zvezdico.Sezona 2020/21 je bila spet precej specifična, predvsem zaradi epidemije novega koronavirusa, zaradi česar so tribune stadionov večji del sezone samevale. Toda v vseh teh, tudi obrobnih, peripetijah se je na koncu najbolje znašla soboška zasedba pod vodstvom»Turbulentna sezona, v kateri smo imeli vzpone in padce. Ni bila pa turbulentna samo za nas, ampak za več klubov. Toda mi smo z neverjetno energijo, kakovostjo, žrtvovanjem, lakoto prvi prečkali ciljno črto. V tem trenutku bi se zahvalil izjemnim igralcem, strokovnemu vodstvu, celotnemu klubu in navijačem, ki so nam dali prepotrebno energijo, da smo prišli do zgodovinskega uspeha,« je po tekmi povedal Šimundža in dodal, da je to Murina prva takšna lovorika in zato najslajša.Mura, pred tem dvakrat druga v ligi (1997/98, 1993/94) je sedmi klub z naslovom slovenskega prvaka po Mariboru (15 naslovov), Olimpiji (6), Gorici (4), Domžalah (2), Kopru in Celju. Devetič se je sezona odločila v zadnjem krogu, sedmič so bili v to vpleteni Mariborčani, ki pa so na koncu ostali praznih rok, bržčas tudi po zaslugi precej turbulentnega dogajanja v sezoni.»Čestitke Muri za naslov. Kar zadeva samo tekmo, smo dobro začeli, presekal nas je njihov prvi gol, porabili smo veliko energije za izenačenje. Vedeli smo, da bo nato Mura šla v tveganje, saj ni imela nič za izgubiti. Toda zmanjkovalo nam je moči, po drugem prejetem golu ni šlo več. Fantom bi vseeno čestital za opravljeno v zadnjem mesecu in pol,« je dejal trener MariboraDodal je, da so v tem času poskušali tako selekcionirati kot doseči rezultat. Žal mi je ker smo bili res v dobrem položaju za piko na i. Je pa res, da je prvenstvo zelo dolgo, veliko se je dogajalo v klubu ... »Pred nami pa je 14 dni odmora, nato pa velika motivacija za naprej. Čaka nas pomemben prestopni rok in verjamem, da lahko v naslednji sezoni od prvega dneva delamo in želimo z urejenimi stvarmi na vseh ravneh, da se bomo na koncu mi veselili,« je dodal Rožman.V mariborskem kolektivu se po odhoduni obnesel poskus s športnim direktorjem, zdaj na tem mestu sedi. Še bolj prepišno je bilo na trenerski klopi v tej sezoni. Oditi sta morala takokot, pred zdajšnjim strategom Simonom Rožmanom pa je odšel še. V tem pogledu je bila precej bolj stabilna Mura z ne posebej velikimi spremembami v ekipi.V sezoni sta oba kluba sicer imela podobna nihanja na lestvici, oba sta bila najvišje na prvem in najnižje na četrtem mestu. Na koncu je Mura vrh zasedala osem krogov, Maribor pa 16. Vrh sta okusila le še Tabor iz Sežane v enem krogu in v preostalih Olimpija, ki pa je pogorela v odločilnem obdobju sezone.Do predzadnjega kroga je bila sicer v igri za prvaka, a že pred tem zapravila kar nekaj zaključnih žogic za naslov. V zadnjih šestih tekmah je zbrala le dve točki in bila v tem obdobju druga najslabša ekipa lige. Tako se je morala zadovoljiti s končnim tretjim mestom, ki ji sicer zagotavlja nastop v evropskih tekmovanjih.Je pa zeleno-bela zasedba, ki se je po namigovanjih in poročanju slovenskih medijev v zadnjih tednih spet znašla v določenih finančnih težavah (tožbe, začasna zamrznitev sredstev ...), vendarle v igri še za pokalno lovoriko. V torek se bo v Kopru zanjo pomerila s Celjem. Če bo zmagala, bo četrto evropsko vstopnico dobil domžalski klub, če ne pa Celje.To se je danes rešilo dodatnih kvalifikacij, ko je premagalo Koper, prav slednji pa bo obstanek v ligi iskal v dodatnih tekmah z drugouvrščenim drugoligašem Krko. Prva tekma bo že prihodnji konec tedna. V drugo ligo je neposredno izpadla Gorica, v prvo ligo pa se iz druge selijo Radomlje.Velja omeniti še to, da sta najboljša strelca s po 14 goli postalaiz Maribora iniz Kopra, najboljši podajalec pa je bil z enajstimi asistencamiiz Brava.