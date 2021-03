Po tekmi bo srečen le eden od starih znancev: Ciper ali Slovenija

V nadaljevanju preberite:

Nogometna reprezentanca Cipra ne uživa take priljubljenosti kot tukajšnji klubi Apoel, Omonia in Anorthosis ali pa izbrana vrsta Grčije. Morda bo kmalu drugače, potem ko je letos prevzel reprezentanco Grk Nikolaos Kostenoglou. Na igrišču je zavela sprememba, Slovence čaka velikanski izziv na sedmem obisku sredozemskega otoka! Preverite tudi, kakšne ocene so prejeli Slovenci ob zadnjem obisku Nikozije, in kako močno sta povezana ter podobna Ciper in Slovenija.