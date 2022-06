Niso ga ustavili Srbi in Švedi, zdaj naj bi ga Slovenci

V nadaljevanju preberite:

Erling Haaland, komaj 21-letni in 194 cm visoki napadalec z ostrostrelsko levico, je biser, kakršnega norveški nogomet še ni imel. Imel pa je res slavne in v svetovnih razmerah izjemne napadalce, kot so bili Tore André Flo (48 let), Ole Gunnar Solskjær (49), Steffen Iversen (45), John Carew (42). Na nacionalnem štadionu Ullevaal v Oslu se potolčenim in razglašenim Slovencem v četrtek ne obeta nič dobrega. Norveška je zaradi strelca vseh treh golov (skupno jih je 19 tekmah dosegel 18) v prvih dveh zmagah v ligi narodov v Beogradu (1:0) in Stockholmu (2:1) v prvem tednu junijskega paketa tekem v ligi narodov postala globalno ena od najbolj vznemirljivih reprezentanc. Haalandov vpliv je praktično neizmerljiv, uspehe in podvige na igrišču namreč iz tekme v tekmo plemenitijo še denarni. Vsem je jasno, Norveška je dragoceni »potujoči cirkus«, ki ima v »poceni« napadalcu vse, kar je treba imeti za zmage.