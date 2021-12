Po zmagi Liverpoola in remiju Chelseaja moštvi ločijo že tri točke

Nogometaše Liverpoola in Chelseaja po 17. kolu angleškega prvenstva na lestvici zdaj ločijo tri točke. Drugouvrščeni Liverpool je namreč doma s 3:1 premagal Newcastle, tretji Chelsea pa je na domačem štadionu le remiziral z Evertonom (1:1). Razmerja med glavnimi tremi kandidati za naslov so se tako nekoliko spremenila. Vodilni Manchester City, ki je v torek Leeds odpravil kar s 7:0, ima na vrhu 41 točk, drugi Liverpool 40, tretji Chelsea pa 37.

Rdeči iz mesta Beatlov so se na današnji tekmi znašli v zaostanku že v sedmi minuti, ko je za predzadnje moštvo angleške lige zadel Jonjo Shelvey. V nadaljevanju so prevladovali nogometaši Liverpoola in že do polčasa zabili dva gola. V 21. minuti je bil uspešen Diogo Jota, štiri minute kasneje pa je zadel še Mohamed Salah. V drugem delu je zmago tri minute pred koncem potrdil Trent Alexander-Arnold. O razmerju moči na igrišču pričajo tudi streli proti vratom v korist domačih (19:4).

Okužbe krojijo spored prvenstva

Podobno prevlado (23:5) je imel tudi Chelsea, ki si je pripravil precej več priložnosti, osvojil pa vsega točko. Everton se je na Stamford Bridgeu dobro branil, nato pa vendarle klonil, ko je v 70. minuti zadel Mason Mount. Le štiri minute kasneje pa je izenačil Jarrad Branthwaite za delitev točk.

V tem kolu je vodstvo tekmovanja zaradi vse večjega števila okužb z novim koronavirusom med angleškimi prvoligaši prestavilo tri dvoboje, in sicer Brentford – Manchester United, Burnley – Watford in Leicester – Tottenham. Tudi konec tedna bo v 18. kolu predvidoma le pet od desetih obračunov.