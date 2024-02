Pod Vezuvom bo kmalu izbruhnilo nezadovoljstvo

Nogometaši Juventusa so v 25. kolu italijanske lige v gosteh pri Veroni igrali 2:2. Pred tem je spodrsnilo tudi branilcu naslova Napoliju, ki je doma igral 1:1 z Genoo.

Verona je v boju s favoriziranim Juventusom povedla v 11. minuti z golom Michaela Folorunshoja. Dušan Vlahović je izid poravnal v 28. minuti iz najstrožje kazni. Tako je dosegel svoj 13. gol sezone in je drugi strelec lige za Lautarom Martinezom iz Interja (20).

Tijjani Noslin je v 52. minuti gostiteljem priigral novo vodstvo, a je stara dam spet hitro odgovorila. Adrien Rabiot je izenačil v 55. minuti. Verona je na tekmi imela precej več strelov v okvir vrat kot Juventus (9:4).

Napoli pa je bil proti Genoi na pragu poraza. Genovčani so vodili vse do 90. minute, ko je točko domačim priigral Cyril Ngonge. Neapeljčani so sicer imeli več kot 70 odstotkov žogo v posesti in sprožili približno petkrat več strelov.