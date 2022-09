Podcenjujoče bi bilo govoriti le o Haalandu in izpustiti druge Norvežane

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju pred razprodano tekmo lige narodov proti Norveški v Stožicah, ta bo v soboto ob 18. uri, poudaril, da je izhodišče pred tekmo dobro, da pa je pred moštvom najbolj kompaktna zasedba skupine 4 v ligi B.

Kek je novinarsko konferenco začel z upanjem, da bo dvoboj z Norvežani ob polnih tribunah pravi spektakel. »Izhodišče je dobro, mi vemo, kakšen tekmec prihaja v Stožice. Podcenjujoče bi bilo govoriti le o Erlingu Haalandu in izpustiti Maritna Ødegaarda, Alexandra Sørlotha in druge, ker je to najbolj kompaktna zasedba v naši skupini, kar kaže že lestvica,« je dejal Kek in nadaljeval: »Mi se po eni strani pripravljamo nanje, tudi pred kratkim smo igrali proti njim, a bolj razmišljamo o naši igri, naši kakovosti, o napakah, ki jih mora biti čim manj, o agresivnosti ... Torej o vsem tistem, s čimer bi lahko sprovocirali tribune, ki bodo končno polne,« je dodal selektor, ki je dejal, da s poškodbami ni posebnih težav, igral bo tudi kapetan Jan Oblak, ki je izpustil nekaj treningov in tekem.

Kek je pojasnil, da so se tudi tokrat pogovarjali o nihanjih, ki so, kot je večkrat poudaril, prevelika tako znotraj posamične tekme kot med nastopi. »Za tekmeca, kot je Norveška, potrebuješ kontinuiteto tako ekipe kot posameznika, v to je bilo usmerjeno naše delo ta teden,« je poudaril in nadaljeval, da ni težav s prizadevnostjo, da je vzdušje dobro, da so delali dobro, da obstaja želja po dobri igri in izidu, »a vse na koncu pokaže igrišče«.

»Mi si želimo dober rezultat in to je naš cilj,« je pripomnil Kek, ki je znova zavrnil namigovanja s Hrvaške o predčasnem slovesu od selektorskega stolčka, in dejal, da ima pogodbo do leta 2024.

Jako Bijola (desno) v obrambi spet čaka zahtevna naloga. FOTO: Roman Šipić/Delo

O podobnih željah kot selektor je spregovoril tudi branilec Jaka Bijol, ki ga čaka zahtevna naloga proti Haalandu in druščini. »Pričakovanja so enaka kot pred vsako tekmo, torej da damo svoj maksimum in iztržimo dober izid. Moramo biti pravi, vzdušje bo že takšno in se vsi veselimo te tekme.«

Slovenska vrsta je po štirih krogih v skupini B4 na zadnjem mestu. Doslej je zbrala dve točki, eno več ima Švedska, Srbija je pri sedmih, vodilna Norveška pa pri desetih. Prvo mesto vodi v ligo A, zadnje v ligo C.

Slovenija se je z Norveško nazadnje merila junija in v Oslu igrala 0:0, sicer pa je pred tem z njo na devetih tekmah iztržila eno zmago, dva remija in šest porazov. Druga zmaga v bojih z Norveško bi pomenila lep korak k odločilni zadnji tekmi na Švedskem. »Imamo igralce, ki so v dobri formi, jasno pa je, da po delih ne bo šlo. Kompaktni moramo biti kot ekipa, posameznik tu ni pomemben. To pa je verjetno vodilo tudi norveške reprezentance,« je še povedal Kek.

Tekmo bodo sodili Belgijci na čelu z Lawrenceom Visserjem.