Podpredsednik Surinama v slačilnici izplačal nagrado tekmecem

Nagradil jih je za izvrstno predstavo

Ta prikazuje surinamskega podpredsednika, kako deli denar nogometašem honduraške Olimpie po tekmi z Interjem Moengotapoejem. Vse lepo in prav, če ne bi bil Brunswijk tudi lastnik kluba, ki ga je Olimpia na obračunu celinskega pokala premagala s 6:0. Inter je tekmo končal z deseterico po rdečem kartonu v 81. minuti, ko je bilo na semaforju že 0:6.Brunswijk je brez majice navdušen delil denar v slačilnici gostov, v dar pa je prejel še dres Olimpie.»Zelo smo zaskrbljeni nad vsebino posnetka, ki kroži po družbenih omrežjih in ki pod vprašaj postavlja integriteto tekme lige Concacaf med Interjem in Olimpio. Primer je predan disciplinski komisiji Concacaf, ki bo izpeljala uradno preiskavo,« so zapisali v izjavi za javnost pri krovni zvezi.Da bo mera polna, je 60-letni Brunswijk na štadionu Paramaribo tekmo v vrstah Interja celo začel v prvi postavi in postal najstarejši igralec z odigrano tekmo v mednarodnih klubskih tekmovanjih. V 54 minutah, ki jih je preživel na zelenici, je moči združil tudi s sinom. Mediji v Hondurasu so sicer menili, da je bilo vedenje domačinov, sploh ker je igral tudi 60-letni lastnik, »nespoštljivo«. Kaj nas čaka na povratnem dvoboju, ki ga bo v torek gostil San Pedro Sula?»Olimpia je odigrala tekmo na izvrstni ravni in zasluženo slavila. Zaradi covida skoraj vse leto nismo mogli igrati tekem, zato sem hvaležen Olimpii, da je prišla v Surinam. Izkazal sem jim svojo hvaležnost, ne vem pa, kdo je to posnel in objavil,« je honduraški Radio America citiral surinamskega podpredsednika Brunswijka. Na svojem profilu na facebooku je tudi zatrdil, da želi odigrati še kakšno tekmo, saj se čuti pripravljenega. »Od malih nog sem privrženec nogometa, ki je moj hobi. Dokler bom v formi, bom še naprej igral za Inter Moengotapoe,« ki je zmago s 6:0 označil za »korektno«. Radio America je poročal, da je v slačilnici Olimpie razdelil 3300 dolarjev ali dobrih 2800 evrov.