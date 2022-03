Pogba oropan: Tega občutka ne privoščim nikomur

Francoskemu nogometnemu zvezdniku Paulu Pogbaju ne gre po načrtih, njegov Manchester United je nekonkurenčen v premier league, ta teden je tudi izpadel iz lige prvakov proti madridskemu Atleticu. Za nameček so medtem, ko je igral na Old Traffordu, njegov dom obiskali roparji.

»To je bila največja nočna mora za mojo družino. V hiši so bili otroci, ki so spali,« je na twitterju zapisal Pogba, ki je za vlom izvedel takoj po tekmi proti ekipi Jana Oblaka. »Tatovi so bili v našem domu manj kot pet minut, v tem času so nam ukradli nekaj veliko več vrednega od stvari v hiši ... naš občutek za varnost.«

Rop se je zgodil pet minut pred koncem tekme, ko so nepridipravi vedeli, da ga ne bo doma. »Z ženo sva odhitela domov in nisva vedela, ali so otroci v redu. Za očeta ni nič hujšega kot to, da ne more zaščititi svojih najljubših. Tega občutka ne privoščim nikomur,« je zapisal svetovni prvak s Francijo in ponudil nagrado v zameno za informacijo, ki bi storilce privedla roki pravice.

Ropanje hiš nogometnih zvezdnikov na Otoku ni nič novega. Januarja je to izkusil Pogbajev soigralec Victor Lindelöf, ko je igral tekmo v Brentfordu. Šved je rekel ženi in dvema otrokoma, naj se zaklenejo v varno sobo.

Paul Pogba tega občutka ne privošči nikomur. FOTO: Phil Noble/Reuters

Februarja 2019 je bil oropan Liverpoolov zvezdnik Sadio Mane, ko je igral proti Bayernu. Dve leti prej se je to zgodilo Liverpoolovemu kapetanu Stevenu Gerrardu, z ženo se je zoperstavil roparjem, ki so od njiju zahtevali nakit. V nasprotnem primeru so zagrozili, da bodo vzeli otroke.

Leta 2016 so med igranjem poslovilne tekme oropali dvorec nekdanjega angleškega kapetana Wayna Rooneyja.