Policijski inšpektor v Beogradu ni videl Ronaldovega gola

Nizozemskemu nogometnemu sodniku Dannyju Makkelieju ne bo lahko, toda še vedno lažje, kot da bi nocoj sodil prvo polfinalno tekmo lige prvakov med Realom in Chelseajem 70.000 pred kot britev nabrušenimi madridskimi navijači.



Toda zahtevna naloga je pisana na kožo 38-letnemu sodniku iz Rotterdama, po poklicu policijskemu inšpektorju.



»Stoodstotno verjamem v sodnika in Uefa ter tekmovanje. Potrebujemo najboljše sodnike in stoodstotno sem prepričan, da bo poskušal tekmo odpeljati najbolje, kar je mogoče. Sploh si ne predstavljam, da je nekdo v prednosti ali ne zaradi športno-političnih odločitev,« je Chelseajev trener Thomas Tuchel odpravil dvom o tem, da bi sodnik lahko bil jeziček na tehtnici.



Makkelie ima bogate izkušnje iz velikih tekem. Lansko leto je bil glavni sodnik v finalu evropske lige med Sevillo in Interjem, v četrtfinalu lige prvakov je že sodil Realu v povratni tekmi proti Atalanti v Madridu. In zanj dosodil enajstmetrovko.



Med drugim je bil Makkelie glavni sodnik tudi v finalu svetovnega prvenstva v Rusiji med Francijo in Hrvaško ter lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom. A v VAR ekipi. Na obeh finalnih tekmah sta bili dve pomenljivi odločitvi, ki sta jeziček na tehtnici nagnila na zmagovalno stran. Po posredovanju VAR sta Francija in Liverpool prišla do enajstmetrovke zaradi igre z roko Ivana Perišića in Mousse Sissokoja.



A najboljši nizozemski sodnik ima v tej sezoni tudi velik greh. V kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo med Srbijo in Portugalsko ni videl Ronaldovega gola za zmago s 3:2 v zadnjih sekundah. Žoga je prečkala črto. Zamočil je tudi pomočnik, sicer njegov prijatelj, ki ga je zaradi te napake odpustil iz svoje sodniške zasedbe.

