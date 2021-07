Policisti zaradi rasističnih opazk aretirali štiri ljudi

Po poročanju agencij policisti še vedno nadaljujejo preiskave objavljenih spletnih rasističnih opazk, uperjenih proti Marcusu Rashfordu, Jadonu Sanchu in Bukayu Saki, do katerih je prišlo, potem ko je Anglija v velikem finalu evropskega prvenstva izgubila z Italijo. Nogometna policijska enota je v sporočilu za tiskovno agencijo PA zapisala, za preiskujejo sovražni govor in da preiskovalci pregledujejo številna poročila, ki so jih prejeli iz vse države.



»Do tega trenutka smo vodstvu družbenih omrežij predali že več prošenj za pregled podatkov, štiri ljudi pa je policija že aretirala,« so zapisali.



V sredo je policija iz Manchestra potrdila, da je aretirala 37-letnika iz Ashton-upon-Merseyja, potem ko je po nedeljski tekmi objavljal sovražna sporočila. Britanski premier Boris Johnson je sicer v sredo potrdil, da bo vlada spremenila zakon, ki bo dovoljeval strožje kazni in prepoved obiska tekem zaradi spletnih rasističnih opazk. Ljudje lahko prejmejo kazen, ki jih s stadionov oddalji za dobo med tremi in desetimi leti.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: