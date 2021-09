Poljub Alabe še odmeva, Boateng brani nekdanjega soigralca

Čeprav so pri Realu Davida Alabo kot svojega novega člana predstavili 21. julija, se v Nemčiji še vedno govori o poljubu Realovega grba, ki ga je po tem, ko si je nadel novi dres na zelenici, uprizoril dolgoletni branilec Bayerna.



»Presenetilo me je, ko pa je toliko časa preživel pri nas, a takšno je življenje,« je dogodek komentiral celo predsednik Bayerna Herbert Hainer. Več tednov po Avstrijčevi potezi je svoj pogled predstavil še dolgoletni branilec in soigralec Alabe pri Bayernu Jerome Boateng.



»Vsi vedo, koliko Bayern pomeni Davidu. To je bil trenutek, morda mu je kakšen fotograf rekel, naj to stori. Ne vemo. Stoodstotno pa s tem ni mislil nič slabega,« je za Sport1 povedal Boateng. »Zame je Lyon zdaj moj novi klub in nikoli ne bom pozabil zadnjih deset let pri Bayernu. Zame se zdaj vse začenja znova, ni pa potrebno pretiravati,« je dodal.

Nezadostno v Haifi

Avstrijske medije v letošnjih kvalifikacijah za SP 2022 takšne zgodbe ne zanimajo preveč, sploh po sobotnem polomu njihove reprezentance v Haifi, kjer jim je Izrael zabil kar pet golov (5:2). Alaba je na levem boku vezne vrste odigral vso tekmo in si skupaj še s štirimi soigralci prislužil najnižjo oceno – 1. V skupini F so Avstrijci padli vse do četrtega mesta, po petih tekmah imajo sedem točk, na vrhu je še vedno stoodstotna Danska (15), pred našimi severnimi sosedi pa so še Škoti (8) in Izraelci (10).



»To ni bilo nič!« so bili neusmiljeni pri dnevniku Kronen Zeitung. Alaba je pri Realu že odigral tri uradne tekme in bo imel po odhodih kapetana Sergia Ramosa (nasledil je njegovo številko štiri) ter Raphaëla Varana odgovorno nalogo učvrstiti obrambo belega baleta. Ta je proti Betisu pred reprezentančnim premorom prvič ohranil mrežo nedotaknjeno po tem, ko je na uvodnih dveh preizkušnjah skupno prejel kar štiri gole.

