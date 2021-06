Ponesrečena generalka Lewandowskega in druščine

Poznan se je veselil zadnje pripravljalne tekme poljskih nogometašev pred začetkom evropskega prvenstva, 20.000 gledalcev je ob upoštevanju omejenega obiska zaradi še vedno veljavnih ukrepov proti širitvi koronavirusa lepo napolnilo tribune. Želelo si je festival golov v mreži Islandije, stavilo pa zlasti na prvega športnega junaka dežele in obenem tudi najboljšega nogometaša lanskega leta na stari celini – Roberta Lewandowskega.



Toda Bayernovemu asu ni šlo, v 81 minutah na igrišču se ni vpisal med strelce, gostitelje pa je pred popolno blamažo rešil Karol Swiderski, ki je prav za zadnjih deset minut tekme vstopil na igrišče namesto Lewandowskega in izenačil za končnih 2:2. Za Poljake je zadel še Zielinski, za Islandce pa Gudmundsson in Bjarnason.



V prvih komentarjih je na spletnih straneh poljskih medijev zaznati strah, da bi bil ta euro za belo-rdeče lahko tako porazen kot zadnji mundial v Rusiji, kjer so v skupini uvodnega dela presenetljivo zasedli zadnje mesto za Kolumbijci, Japonci in Senegalci ...



Poljska bo letošnji euro odprla v St. Peterburgu, 14. junija, proti Slovaški. Islandije, odkritja zadnjega eura pred petimi leti v Franciji, pa tokrat ne bo na prvenstvu stare celine.

