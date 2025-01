Izvedeni začasni ukrepi za izboljšanje stožiške zelenice

Javni zavod Šport Ljubljana je za izboljšanje stanja travnate površine na stadionu Stožice med zimskim nogometnim premorom izvedel začasne ukrepe v vrednosti okoli 260 tisoč evrov. Po koncu ligaške sezone pa napovedujejo celovito prenovo sistemov na stadionu, za katero je pogoj uspešen javni razpis. Prvi konec minulega leta ni uspel.

Travnata površina na osrednjem slovenskem nogometne stadionu je zaradi slabega stanja deležna številnih kritik. Direktorica Športa Ljubljana Tatjana Polajnar je na redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića izpostavila, da je stadion zelo obremenjen, saj na njem potekajo klubske in reprezentančne tekme.

Že nekaj časa upravljavci opažajo, da je težava z zelenico globlja, saj zastaja odvajanje padavinske vode, in sicer med ogrevalnim sistemom in drenažo. Decembra so objavili razpis za celovito obnovo zelenice in sistemov pod njo, a na njem dobili le dve ponudbi, ki nista bili ustrezni. Zato so ga predčasno zaprli.

Zelenica v Stožicah je zelo obremenjena, saj na njej potekajo klubske in reprezentančne tekme. FOTO: Črt Piksi

Glede na oceno stanja so se nato odločili, da poleg rednih vzdrževalnih del v zimskem nogometnem premoru izvedejo nekatere globlje ukrepe. Decembra in januarja so tako nekoliko globlje prenovili igrišče, do globine 10 do 15 centimetrov, premešali ves temeljni ustroj s peskom in položili novo travnato rušo, ki je enaka kot na stadionih v Celovcu in Salzburgu. Vrednost vseh zimskih del je po besedah Tatjane Polajnar okoli 260 tisoč evrov.

Najpozneje naslednji teden pa je napovedala nov razpis za celovito prenovo zelenice in sistemov drenaže, ogrevanja in zalivanja. Cilj je, da bi se dela začela maja po koncu prve lige, s ciljem, da bi bila končana do začetka julija oz. prvih evropskih tekem. Na področju nogometa v prestolnici je Polajnarjeva omenila še ureditev dveh novih nogometnih igrišč z naravno travo v okviru Športnega parka Golovec v Štepanjskem naselju. Izbira izvajalca za ureditev obeh igrišč je pravnomočna, na njih pa bosta s 1. marcem sobivala nogomet in ragbi. Bejzbol, ki so ga do zdaj prav tako igrali na igriščih v Štepanjskem naeslju, pa se seli na igrišče na Tesovnikovi ulici.