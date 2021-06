Popolna Italija tri v vrsti, Wales naprej, Švica čaka

Gareth Bale je prvi zvezdnik Walesa. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Švica na pragu napredovanja

Xherdan Shaqiri je dosegel drugi zadetek za Švico. FOTO: Naomi Baker/AFP

Italija v Rimu melje naprej, tudi s spremenjeno zasedbo je dosegla še tretjo zmago na letošnjem euru. Z 1:0 je premagala Wales, edini gol za azzurre je v 39. minuti dosegel. Wales je osvojil drugo mesto, Švica, ki je s 3:1 ugnala Turčijo, ima dobre možnosti za napredovanje v osmino finala.Italijanska reprezentanca si je že pred zadnjim krogom zagotovila napredovanje, tako da je selektortemeljito premešal začetno postavo in vanjo uvrstil kar osem novincev v primerjavi s prvima dvema tekmama. Precej bolj resno so morali vzeti tekmo Valižani, saj so bili blizu drugemu mestu, niso pa ga še imeli v rokah. S točko pa bi ga zanesljivo potrdili, ob porazu bi bili odvisni od razpleta drugega dvoboja.A na koncu je Italija prevladovala in zasluženo zmagala, obenem pa niz tekem brez poraza podaljšala na 30, kar pomeni izenačenje rekorda Italije iz tridesetih let pod vodstvom selektorjaŠvicarska nogometna reprezentanca je v tretjem krogu predtekmovanja evropskega prvenstva s 3:1 (2:0) premagala Turčijo. S tem je osvojila tretje mesto v skupini A, medtem ko je Turčija z zadnjim mestom postala druga reprezentanca za Severno Makedonijo, ki po prvem delu odhaja domov.Švica je bila v Bakuju bolj konkretna. Obe reprezentanci sta sicer imeli svoja obdobja ustvarjalnosti, a je Švica večkrat ogrozila mrežo Turčije in tudi večkrat zadela. Tako je do vodstva prišla po vseh šestih minutah, ko je kljub uvodnem pritisku Turčije zadel. Vodstvo je v 26. minuti po obdobju dobrega sodelovanja Švicarjev v zvezni vrsti povečalTurčija je v 62. minuti znižala zaostanek, ko je za 1:2 zadel. Turške upe na preobrat pa je nato z golom v 68. minuti pokopal Shaqiri. Pri vseh treh golih Švice je podal. Z zmago si je Švica priigrala tretje mesto v skupini, za Italijo s polnim izkupičkom in Walesom z enakim številom točk, a boljšo gol razliko. Turčija je brez točk končala na zadnjem mestu.