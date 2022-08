Poraz Interja, Lovrić pomagal Videmčanom do prve zmage

Inter Samirja Handanovića je v gosteh pri njegovem nekdanjem klubu Laziu izgubil z 1:3, Udinese Jake Bijola in Sandija Lovriča pa je prav tako v gosteh pri Monzi zmagal z 2:1.

V Monzi so domači povedli v 32. minuti z golom Andree Colpanija, Videmčani pa so štiri minute pozneje izid poravnali po golu Beta. Destiny Udogie je Udinese, pri katerem je Lovrić igral do 69. minute, Bijol pa je obsedel na klopi, v 78. minuti popeljal v vodstvo in kot se je izkazalo tudi do prve zmage v sezoni nad ekipo, katere lastnik je nekdanji italijanski premier in predsednik AC Milana Silvio Berlusconi.

Obračun v Rimu pa je bolje odprl domači Lazio, ki je povedel v 40. minuti z golom Felipeja Andersona. Inter, pri katerem je Handanović branil vso tekmo, je izenačil v 51. minuti, ko se je med strelce vpisal Lautaro Martinez, toda Rimljani so v novo vodstvo prišli v 75. minuti, ko je Luis Alberto močno sprožil malce izven kazenskega prostora in zadel pod stičišče prečke in vratnice. Zmago Lazia je v 86. minuti potrdil Pedro.

Lazio se je s petkovo zmago prebil na vrh lestvice, kjer ima točko več in tekmo več od Napolija in Rome, Inter pa je prav tako pri šestih točkah po dveh zmagah in porazih.