Porto in Chelsea najprej v slovenskih rokah

Drugi teden v aprilu prinaša tudi vrnitev klubskih tekmovanj pod dežnikom Evropske nogometne zveze. Torek in sreda bosta rezervirana za prve tekme četrtfinala lige prvakov, v četrtek bodo igrali še prve tekme četrtfinala evropske lige. Potem ko so izpadli Atletico Madrid, Leipzig in Atalanta, v četrtfinalu lige prvakov ne bo slovenskih nogometašev, poslovili so se namreč Jan Oblak, Kevin Kampl in Josip Iličić.



Toda sredin večer bi bil lahko kljub temu vsaj delno slovensko obarvan. Uefa je namreč zaupala vodenje prve tekme med Portom in Chelseajem mariborskemu sodniku Slavku Vinčiću. Pri sojenju mu bosta pomagala Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik na tej tekmi bo Matej Jug.



Četrtfinale lige prvakov, torek :

Real Madrid – Liverpool (sodnik Felix Brych, Nem)

Manchester City – Borussia D. (sodnik Ovidiu Haţegan, Rom)

sreda :

Porto – Chelsea (sodnik Slavko Vinčić, Slo)

Bayern – PSG (sodnik Antonio Mateu Lahoz, Špa)

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: