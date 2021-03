Portovi nogometaši pokazali klubsko DNK, Pirla ne skrbi prihodnost

Pirla ne skrbi prihodnost

Andrea Pirlo kljub izpadu iz lige prvakov ostaja miren. FOTO: Massimo Pinca/Reuters



Håland najhitreje do 20 golov

Erling Håland je takole reagiral ob zadetku iz ponovljene enajstmetrovke. FOTO: Ina Fassbender/Reuters



Sevilla izpadla z dvignjeno glavo

Nogometašem Porta je sinoči v Torinu uspel velik podvig, saj so z deseterico mož po podaljšku tesno izgubili proti Juventusu, kar jim je zadostovalo za preboj v četrtfinale lige prvakov.Portugalsko moštvo je od 54. minute igralo brez izključenegain si z borbeno igro priigralo podaljšek, v katerem je drugi in hkrati odločilni zadetek dosegel dvakratni strelecGlavni trener Portaje bil razumljivo zelo ponosen na svoje igralce: »Smo prava ekipa. Čestitam igralcem za odlično opravljeno nalogo. Po Taremijevi izključitvi smo pokazali Portovo DNK. Nismo nehali verjeti, to je prava DNK tega kluba. Zavzetost in duh žrtvovanja mojih igralcev sta me ganila.«Glavni junak Oliveira je dodal: »To je nagrada za vso ekipo in zasluženo glede na vse, kar smo storili danes, in kar smo morali pretrpeti to sezono. Izjemen občutek je doseči dva gola tukaj. Očitno smo si to zaslužili in to je lahko v ponos tako klubu kot državi. Morali smo trpeti in igrati globje, a smo bili v lovu za golom. Presrečni smo.«V obrambi Portugalcev je imel pomembno vlogo 38-letni kapetan, ki je igral vso tekmo in v 124. minuti razčistil nevarno podajo pred golom: »Z besedami je težko razložiti, kako smo reagirali ob izključitvi. Pokazali smo karakter in igralci smo bili osredotočeni, kar nam je olajšalo nalogo.«Na drugi strani so bili v taboru italijanskega prvaka poklapani. Trenerni bil zadovoljen z napakami na obeh tekmah, njegovi varovanci so slabo odreagirali tudi pri zadetku Oliveire iz prostega strela: »Ko narediš štiri napake na dveh tekmah osmine finala, si lahko izločen. Ko je Porto igral z deseterico, smo imeli pravo taktiko, poskušali smo jih razširiti s podajanjem žoge z ene strani na drugo in pri tem v kazenski prostor spraviti čim več igralcev. Tako smo dosegli gola. Pri tretjem zadetku se je zgodila napaka, do katere ne pride pogosto. Igralci v zidu so se obrnili, mogoče so imeli občutek, da ne gre za nevarno situacijo.«41-letni trener Torinčanov je priznal, da poraza ne bo lahko pozabiti, moštvo pa čaka borba v prvenstvu, kjer ob tekmi manj za vodilnim Interjem zaostaja za velikih 10 točk: »Preteklo bo nekaj dni, preden bomo lahko pozabili na ta izpad, potem pa se moramo vsake tekme lotiti s pravim pristopom. Zavedati se moramo, da smo šele v marcu, in splezati na vrh prvenstvene lestvice.«Italijanski novinarji so Pirla vprašali, ali se morebiti boji za svojo prihodnost, saj je bil zadnji trenerodpuščen lanskega avgusta zaradi poraza v osmini finala proti Lyonu. »Ne vem, zakaj je odšel Sarri. Sem trener Juventusa in pripeljali so me zaradi novega projekta, ki ga je potrebno razvijati več let. Ne skrbi me, mirno bom nadaljeval s svojim delom,« je odgovoril strateg Juventusa.Na drugi tekmi večera sta se Borussia Dortmund in Sevilla razšli z izidom 2:2, kar je pomenilo napredovanje nemškega moštva.Novo izjemno predstavo je prikazal 20-letni Norvežan, ki je postal najmlajši nogometaš z 20 goli v ligi prvakov, obenem pa je za ta dosežek potreboval zgolj 14 tekem, kar je absolutni rekord. Za primerjavo,je za 20 golov potreboval 40 tekem,pa 56.»Bila je trda tekma. Utrujen sem, vendar je lepo biti v naslednjem krogu tekmovanja. Vedeli smo, da nas bodo napadli, vendar ko smo zadeli, so nasprotniki za napredovanje potrebovali tri gole. Ob polčasu smo imeli ugoden rezultat in dosegel sem lep gol. Nato sem zgrešil enajstmetrovko, ampak če bi vratar stal na črti, bi zadel, kot sem storil v drugo,« je po tekmi povedal Håland.Norvežan si je pri drugem zadetku privoščil tudi provokacijo. Ko je vratar Sevilleubranil njegov prvi strel z bele točke, je pristopil do Norvežana in se mu zadrl v obraz. A strel je bilo potrebno ponoviti in Håland je zadel, zato je sam pristopil do čuvaja mreže in mu z reakcijo vrnil milo za drago.»Moram priznati, da sem bil pri ponovnem izvajanju živčen. Po prvem strelu se je vratar drl v moj obraz, zato sem si mislil, da bi bilo dobro zadeti. Mogoče še obstaja karma na svetu,« je dejal norveški napadalec.Pri španskem moštvu so bili ob izpadu ponosni na svojo igro. Glavni trenerje dejal: »Le malo ljudi je lahko nezadovoljnih s karakterjem in mentaliteto ekipe. Nasprotnikom praktično nismo ponudili priložnosti, pa se vseeno znašli v zaostanku z 0:2. Zato vztrajam, da so bili karakter, vztrajnost in mentaliteta zelo pozitivni.«Strelec obeh golov Sevilleje dodal: »Nismo zadovoljni z rezultatom. Igrali smo zelo dobro, a nismo imeli sreče, saj so tekmeci zadeli iz edine priložnosti. Želeli smo ostati v tekmovanju. Zadovoljen sem s trudom ekipe, borili smo se do zadnje minute.«