Portugalci za konec visoko premagali Izrael

Portugalci so v Lizboni gostili Izrael in ga premagali s 4:0. Junak tekme je bil Bruno Fernandes, ki je zadel v 42. minuti in v prvi minuti sodniškega dodatka, temu pa je dodal še podajo za gol Cristiana Ronalda v 44. minuti. Tretji zadetek na tekmi je dosegel Joao Cancelo v 86. minuti.



Portugalci bodo na EP igrali v skupini F skupaj z Nemčijo, Francijo in Madžarsko. Prav slednja bo njihov prvi tekmec na EP, in sicer 15. junija.



EP se bo začelo v petek, ko bosta uvodno tekmo v Rimu ob 21. uri igrali Italija in Turčija.





