Posel, vreden 1,5 milijarde evrov

Evropska nogometna zveza Uefa je za televizijske pravice evropskih klubskih tekmovanj na ameriškem trgu iztržila kar milijardo in pol evrov. Koncern Paramount Global, kamor sodi tudi televizija CBS, ima tako zakupljene pravice za ligo prvakov, evropsko ligo in konferenčno ligo. Novico so potrdili tudi pri CBS, kjer pa točnih podatkov niso razkrili. Glavni tekmec v boju za TV-pravice med letoma 2024 in 2030 je bil Amazon.

CBS je bil lastnik TV-pravic že doslej, a pod občutno ugodnejšimi finančnimi pogoji. Nova šestletna pogodba pa bo Uefi po poročanju spletne strani The Atletic vsako leto navrgla po 250 milijonov evrov. V preteklih sezonah je CBS plačeval po 100 milijonov na sezono. Zanimivo je, da Uefa s tem še ni prodala vseh TV-pravic, saj bo posebej prodajala pravice za ista tekmovanja za špansko govorečo publiko. Uefa bo s sezono 2024/25 realizirala tudi napovedano prenovo lige prvakov, v kateri bo nastopalo po 36 ekip. Število tekem bo naraslo na 225, kar bo ponujalo dodatno priložnost za zaslužek tudi televizijam.

Zadovoljni z nogometom pa so tudi pri Paramountu. Tam si je lanski finale lige prvakov med Realom Madridom in Liverpoolom ogledalo rekordnih 2,8 milijona gledalcev. Zanimanje za nogomet pa bo predvidoma dodatno naraslo leta 2026, ko bodo ZDA skupaj s Kanado in Mehiko gostile svetovno prvenstvo.