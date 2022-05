Posest prinaša točke, goli pa evropske naslove

V nadaljevanju preberite:

Tri od štirih letošnjih finalov klubskih tekmovanj pod dežnikom Uefe so dobile ekipe, ki so bile (statistično) precej v podrejenem položaju. Če za najmočnejša evropska državna prvenstva še naprej praviloma velja, da jih osvajajo ekipe z najvišjo posestjo žoge, je v izločilni bojih mednarodnih tekmovanj zgodba precej drugačna. Real Madrid je ligo prvakov osvojil z enim strelom v okvir vrat Liverpoola, Roma z zgolj 36-odstotno posestjo žoge. Najbolj izenačen je bil dvoboj med Eintrachtom iz Frankfurta in Glasgow Rangers v finalu evropske lige, medtem ko so tudi nogometašice Lyona favorizirano Barcelono presenetile predvsem po zaslugi izjemne učinkovitosti.