Poškodba zakleta za zakletega Holandca

Nizozemski nogometni reprezentant in zvezdnik angleškega velikana Liverpoola Virgil van Dijk je za spletno stran rdečih potrdil, da se je odpovedal nastopu za Nizozemsko na letošnjem evropskem prvenstvu. Kot je dejal, po novembrski operaciji še ni nared, a pričakuje, da se bo Liverpoolu pridružil na pripravah za sezono 2021/22. Van Dijk je v pogovoru za spletno stran Liverpoola dejal, da je v sklepni fazi rehabilitacije po oktobrski hudi poškodbi kolena in novembrski operaciji.



»Pred sedmimi meseci sem se poškodoval in za menoj je dolga, dolga pot okrevanja. Za zdaj vse poteka dobro in lepo napredujem,« je dejal van Dijk. Branilec je dodal, da upa, da se bo lahko julija pridružil soigralcem na pripravah za sezono 2021/22. Devetindvajsetletnik je ob tem razkril, da je sprejel težko odločitev, da na bližnjem euru 2020 ne bo pomagal tulipanom.

