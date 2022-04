Roman Abramovič se je poslovil, prednjačijo milijarderji iz ZDA

V nadaljevanju preberite:

Ameriška revija Forbes je objavila lestvico desetih najbogatejših lastnikov športnih klubov, ki je delno pričakovana. Kdo so najbogatejši med njimi, kaj počnejo, s čim se ukvarjajo in koliko med njimi je Evropejcev? Kaj so naredili pri Forbesu z arabskimi mogotci, ki obvladujejo PSG, ManCity in Newcastle? Kako nizko je padel Roman Abramovič? Kako blizu ali daleč so najbogatejši iz Italije, nam najbližje nogometne lige velike peterice? V katerih športih so najbolj premožni lastniki klubov?