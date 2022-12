Povečali bodo tudi eno največjih ikon angleškega nogometa

Kot je v četrtkovi izjavi za javnost zapisalo vodstvo angleške premier league, je birminghamski mestni svet prižgal zeleno luč Aston Villi za prenovitvena in razširitvena dela na štadionu Villa Park. Zgraditi nameravajo povsem novo severno tribuno, torej se bo trenutna kapaciteta štadiona z 42.000 sedišč povečala na okroglih 50.000.

Villa Park je med prizorišči, ki jih Velika Britanija in Irska ponujata Evropski nogometni zvezi (Uefa) v svoji kandidaturi za izvedbo eura 2028.

»To je izvrstna novica, najprej za naše navijače, saj so številni med njimi na čakalni listi za sezonske vstopnice, po drugi strani pa tudi za sam klub. Naša dolgoročna tekmovalna strategija je odvisna od nadaljnje rasti,« je povedal izvršni direktor Aston VIlle Christian Purslow.

»Na koncu koncev pa je to izvrstna novica tudi za naše mesto in regijo, saj bi lahko prenovljeni Villa Park pognal gospodarsko obnovo naše skupnosti in v Birmingham spet popeljal mednarodni nogomet,« je še dejal Purslow.

​Aston Villa je v tej sezoni že opravila trenersko menjavo, legendo Liverpoola Stevena Gerrarda je zamenjal nekdanji trener Valencie, Seville, Arsenala in Villarreala Unai Emery, pred nadaljevanjem bojev v premier league v zaključku leta pa Birminghamčani držijo 12. mesto na lestvici. Klub, ki je po sedemkrat osvojil državni naslov in pokal FA, ima v svojih vitrinah še kar tri evropske naslove, enega v ligi prvakov, enega v evropskem superpokalu in enega v pokalu intertoto. Nazadnje so v sezoni 2008/09 birminghamski levi, za katere navija tudi britanski prestolonaslednik princ William, nastopali v pokalu Uefa, predhodniku evropske lige.