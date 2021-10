Napočil dan za clasico v Barceloni in klasiko v Liverpoolu

Če imate ta konec tedna veliko opravkov, jih poskusite večino s seznama prečrtati še pred začetkom nore nedelje, ki jo bodo zaznamovali številni nogometni derbiji, med katerimi je težko izbrati najzanimivejšega.

Španski clasico je s slovesoma Cristiana Ronalda in Lionela Messija izgubil veliko zvezdniškega prahu. Tekme madridskega Reala in Barcelone naj bi na vrhuncu spremljalo okoli pol milijarde ljudi, zdaj je, tudi po zaslugi hude finančne krize v katalonskem klubu, podoba na zelenici osiromašena.

Kluba se še nista odpovedala zagonu evropske superlige

Kluba, ki se še nista odpovedala zagonu nove evropske superlige, sta v minulih mesecih spominjala na stara prijatelja in ne na nepoboljšljiva rivala. Ravno to rivalstvo, ki sta ga do neslutenih višav dvignila tudi trenerja Pep Guardiola in Jose Mourinho, je poganjalo medijske kampanje in za rekordne zneske prodajalo TV-pravice.

Danes se bosta spet sešla trenerja Liverpoola in Manchester Uniteda Jürgen Klopp in Ole Gunnar Solskjaer. FOTO: Phil Noble/Reuters

Zdaj je drugače, veteranov največjih bitk iz minulega desetletja je ostalo le za vzorec, potem ko je skupaj z Messijem v Pariz letos odšel tudi prvi madridski bojevnik Sergio Ramos. Vodstvo tekmovanja lahko le upa, da bodo golobradi talenti, kot soin(povp. starost 18,8 leta), rivalstvo približali nekdanji slavi. »Zame ostaja najboljša tekma na svetu,« je za ESPN povedal, poleginmorda največji zvezdnik nedeljskega dvoboja. »Imena se spreminjajo, toda Real – Barça bo vedno Real – Barça.«

Na lestvici ima Real dve točki prednosti pred Katalonci, še tri točke več ima vodilni Real Sociedad, ki bo gostoval pri branilcu naslova Atleticu. V premier league nedeljskemu mestnemu derbiju West Ham – Tottenham sledi tradicionalno največji spopad sezone med Manchester Unitedom in Liverpoolom.

Trener rdečih vragov Ole Gunnar Solskjaer še ni na varnem, potem ko so njegovi varovanci potrebovali velik preobrat za zmago nad Atalanto v ligi prvakov. Trepetali so tudi navijači Liverpoola, a ima gostujoča zmaga nad Atleticom (obe 3:2) seveda precej drugačen priokus.

Lionel Messi lahko prvega zabije rivalom

Lionela Messija v majici PSG čaka prva tekma z največjim rivalom Marseillem, v Provansi gostom, sploh s pariškimi registrskimi tablicami, tradicionalno pripravijo vroč sprejem. Ni še jasno, če bo za tekmo nared tudi Neymar, ki ima težave s stegensko mišico, medtem ko bo Messi po dveh golih v mreži Leipziga iskal še prvenec v francoskem prvenstvu.

Novi obrazi, staro rivalstvo: branilec Barcelone Oscar Mingueza (levo) ustavlja napadalca Reala Mariana Diaza. Madridčani so dobili zadnje tri clasice. FOTO: Javier Soriano/AFP

Na Apeninskem polotoku bo še vedno stoodstotni Napoli gostoval pri Romi, ki se je z gostovanja pri Bodøju v konferenčni ligi vrnila s sramotnim porazom (1:6). Rimskega stratega Joseja Mourinha bo zasenčil njegov nekdanji delodajalec Inter – branilec naslova bo zvečer gostil Juventus.

Vročica nedeljskega večera bo dosegla tudi Brazilijo, kjer se bosta na legendarnem štadionu Maracana ob polnoči pomerila mestna tekmeca Fluminense in Flamengo. Leta 1963 je njun spopad spremljalo za svetovni klubski nogomet še danes rekordnih 194.603 gledalcev.