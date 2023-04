Pozabljeni Idrijčan v Novi Gorici oživlja kariero in strelsko formo

V nadaljevanju preberite:

Pri Goričanih nekdanji veliki up Dario Kolobarić oživlja svojo kariero in rešuje prvoligaški status štirikratnega slovenskega prvaka. V slogu rdeče-črnega rušilca iz Milana, Portugalca Rafaela Leaa, v šprintu, v globino in neustavljivo, je Dario švignil skozi robustno in počasno Olimpijino branilsko linijo ter brez težav matiral še zadnjo oviro vratarja Matevža Vidovška. Redko se zgodi, da ljubljanski vratar izgublja takšne dvoboje ena na ena s tekmečevimi napadalci, tokrat je bil povsem brez moči. »Sem na razpotju, veselim se tega, da znova igram in zabijam gole, a se tudi zavedam, da moramo doseči naš cilj in obstati v ligi. Več golov bom dosegel, bliže bo tudi rezultatski cilj,« je po nedeljski predstavi povedal robustni napadalec, ki ima za seboj nenavadno športno izkušnjo v Belorusiji.