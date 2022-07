Maribor je hitrejši, Olimpija je Olimpija, Koper pa je boljši

V nadaljevanju preberite:

V petek se bo z lokalnim derbijem med Koprom in Taborom začelo 32. državno prvenstvo v nogometu. Med najožje favorite za naslov prvaka sodijo tudi tudi Koprčani, ki jih je v minuli sezoni odlično vodil Ljubljančana Zoran Zeljković. V razburljivem finišu so Koprčani ostali le pri pokalni, toda 42-letni strokovnjak je požel največ pohval in si prislužil naziv za najboljšega trenerja leta. Kakšni pa so izzivi pred njim in Koprom, ki ga naslednji teden čaka tudi evropski dvoboj z Vaduzom?