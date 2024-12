Celjani nemočni na Cipru, upanje na evropsko pomlad še živi

Nogometaši Celja so v 5. krogu ligaškega dela konferenčne lige v Limassolu izgubili proti Pafosu z 0:2 (0:0). Celjani so zapravili številne lepe priložnosti v prvem polčasu, za nameček pa je Mark Zabukovnik v 25. minuti zapravil enajstmetrovko. V drugem polčasu sta za zmago domačih zadela Vlad Dragomir in Joao Correia.

Celjani so pred obračunom v Limassolu, kjer evropske tekme igra Pafos, najprej izgubili proti Vitorii Guimaraes (1:3), nato visoko premagali Istanbul Basaksehir (5:1) ter v tretjem krogu nesrečno izgubili pri Betisu (1:2). Nazadnje so doma igrali 3:3 proti Jagiellonii.

Po današnjem porazu so na lestvici pred zadnjim krogom na 25. mestu oziroma na položaju, ki ne prinaša izločilnih bojev. Neposredno namreč v osmino finala napreduje najboljših osem ekip, zasedbe razvrščene od devetega do 24. mesta pa čakata dodatni tekmi.

Po mirnem začetku dvoboja so sicer ritem narekovali domači. V 11. minuti je od daleč sprožil Muamer Tanković, a le ogrel dlani dobro postavljenega Matjaža Rozmana. Kasneje so sprožili še nekaj strelov, a ti niso bili tako natančni. V 14. minuti se je priložnost ponudila tudi Aljoši Matku po napaki osrednjega branilca, a je iz zahtevnega položaja celjski napadalec po slabo sprejeti žogi še slabo meril.

V 22. minuti so Celjani prodrli po desni strani. Čeprav so prvo podajo z desne napadalci Celja zamudili, pa je po kasnejši podaji z leve sodnik zaradi prekrška nad Matkom dosodil enajstmetrovko. Odgovornost je prevze Zabukovnik, strel pa mu je obranil Ivica Ivušić. Dogajanje na zelenici je bilo nato mirno do 38. minute, ko je po podaji s prostega udarca do strela z glavo prišel Ivan Šunjić, a je bil Rozman dobro postavljen ob bližnji vratnici.

V hitrem protinapadu v 39. minuti so Celjani vse odigrali odlično, a je nato Matko slabo sprejel žogo, posledično pa je Ivušić dovolj hitro zaprl kot in mu preprečil udarec proti vratom. Tik pred polčasom je po novem hitrem prehodu v napadalno tretjino Ciprčanov od daleč zapretil Mario Kvesić, a za las zgrešil.

Albert Riera ni mogel prebuditi Celjanov. FOTO: Voranc Vogel

Za Celje se je drugi polčas začel zelo slabo. V 48. minuti je po slabem izbijanju žoge ta prišla do Vlada Dragomirja, ki je iz prve z volejem premagal Rozmana. Domači so nato prepustili žogo tekmecu in se osredotočali na protinapade. Enega od teh je z nenatančnim strelom zapravil Joao Correia, na drugi strani pa je Tamar Svetlin v 55. minuti nekoliko z desne sprožil prek vrat. V 63. minuti je napako na sredini storil Ivan Brnić, Pafos pa je krenil v protinapad, ki ga je po preigravanju s spodkopanim strelom zaključil Correia.

Celjani tudi po nekaj menjavah niso našli pravega ritma, potem ko so bili v prvem polčasu bolj nevarni od gostiteljev. Edini omembe vreden strel je bil še tisti rezervista Clementa Lhernaulta z roba kazenskega prostora, a je žoga odletela čez gol. V zadnjem krogu bodo Celjani prihodnji četrtek gostili The New Saints iz Walesa, ki so danes izgubili proti Panathinaikosu.