Prav posebna dinastija po nemško

Natanko 50 let je naokrog od prvega nemškega zmagoslavja na evropskem prvenstvu v nogometu. A to je bil šele začetek izjemnih dosežkov moštva, katerega jedro so sestavljali igralci le dveh domačih klubov: Bayerna iz Münchna ter Borussie iz Mönchengladbacha ...