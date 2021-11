Prava sodna detektivka v slogu Agathe Christie

V nadaljevanju preberite:

Ljubezenski štirikotnik Jacka Grealisha v Angliji vse spravlja v smeh, ker je v dvomu, kateri deklici se posvetiti, je reprezentant in (dragi) nakup Manchester Cityja zanemaril poklicno dolžnost v nogometu in pristal na rezervni klopi. Jamie in Rebekah Vardy imata šest otrok, tri skupne in še tri iz prejšnjih zvez. Ljubezen torej cveti, ostrostrelec Leicester Cityja zadeva tudi finančno, kar pa je v zadnjem obdobju že tudi družinska obveza. Njegova hitro vzkipljiva soproga je namreč v dragi sodiščni bitki s Coleen Rooney, ženo legende Manchester Uniteda Wayna, ponosni napuh obeh pa ne gleda na ceno.